Los detalles exclusivos del shopping que revolucionará Cipolletti: Carrefour, marcas internacionales y mucho más

El proyecto del centro comercial Alem y Kennedy se presenta este miércoles y ya se conocen detalles del nuevo polo que tendrá supermercado, locales y espacios deportivos.

La presentación del nuevo centro comercial Alem y Kennedy se realizará este miércoles 12 de agosto a las 12.

El proyecto de iniciativa privada del nuevo centro comercial Alem y Kennedy empieza a tomar forma y este miércoles se conocerán oficialmente más detalles de una propuesta que promete cambiar la fisonomía comercial de Cipolletti .

La presentación se realizará este miércoles 12 de agosto a las 12 , en el Roberto Abel, ubicado en Toschi y Tres Arroyos.

De acuerdo con información a la que accedió LM Cipolletti , uno de los principales atractivos será el desembarco de Carrefour , una de las cadenas de supermercados más importantes del país, que sumará una nueva propuesta comercial en la ciudad.

Pero el supermercado será solamente una parte del proyecto.

Locales, consultorios y marcas internacionales

El nuevo espacio comercial contempla la instalación de distintos locales y servicios, con una propuesta que buscará combinar compras, gastronomía, atención profesional y entretenimiento.

Entre los detalles que ya trascendieron aparecen consultorios, marcas internacionales y hasta un gimnasio.

Además, existe expectativa por la posible llegada de una reconocida cadena estadounidense de comida rápida, aunque este punto todavía no fue confirmado oficialmente y se espera que pueda conocerse durante la presentación del miércoles.

Un estacionamiento con dos accesos

Otro de los puntos que aparecen en el proyecto es el estacionamiento.

El predio contará con un espacio de estacionamiento parquizado y, de acuerdo con el croquis de presentación, se analiza que tenga accesos tanto desde Alem como desde Kennedy.

La disposición apunta a facilitar el ingreso y egreso de vehículos desde dos de las calles que rodean el futuro desarrollo.

La sorpresa deportiva: canchas de tenis

El proyecto también apuesta fuerte al deporte.

Uno de los detalles que aparecen en el croquis es la incorporación de canchas de tenis, sumando una propuesta que va más allá de la actividad comercial tradicional.

La combinación de locales, servicios, gastronomía, gimnasio y espacios deportivos apunta a convertir al emprendimiento en un nuevo punto de encuentro para Cipolletti.

Analizan ampliar el predio

En paralelo, también se analiza una alternativa que podría modificar las dimensiones finales del proyecto.

Según pudo saber LM Cipolletti, se estudia que el traslado de la estación meteorológica ubicada en el sector hacia la isla Jordán abre la posibilidad que permitiría ampliar el terreno disponible para el desarrollo.

Por ahora, no se conocieron públicamente todos los detalles.

Todo lo que falta conocer se anunciará este miércoles

El proyecto Alem y Kennedy será presentado oficialmente este miércoles y se espera que allí se conozcan nuevas precisiones sobre las empresas que desembarcarán, la distribución de los espacios y las características definitivas del centro comercial.

Mientras tanto, los primeros detalles ya permiten anticipar una propuesta que tendrá como protagonistas a Carrefour, nuevas marcas, servicios profesionales, gastronomía, gimnasio y deporte, en un desarrollo que busca convertirse en uno de los nuevos polos comerciales de Cipolletti.