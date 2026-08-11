Cipolletti será sede de una jornada sobre financiamiento para pymes vinculadas a Vaca Muerta

La ciudad será sede de una jornada gratuita para empresas y pymes que buscan financiamiento y nuevas oportunidades de negocios ante el crecimiento de Vaca Muerta. ¿Cómo inscribirse?

Invitan a empresas y pymes a sumarse a una jornada sobre financiamiento en Cipolletti.

Cipolletti será escenario de una jornada destinada a empresas y pymes que buscan fortalecer sus estructuras financieras y encontrar nuevas alternativas para financiar proyectos de expansión , en un contexto marcado por el crecimiento de Vaca Muerta .

La propuesta será gratuita y reunirá a empresarios, especialistas, ejecutivos y referentes del mercado de capitales, con el objetivo de analizar el escenario económico actual y las posibilidades que se abren para el sector privado.

El encuentro tendrá como eje central las herramientas disponibles para acompañar el crecimiento de las empresas, especialmente aquellas que forman parte del entramado productivo regional y buscan ampliar sus inversiones.

En este sentido, la jornada adquiere especial relevancia para Cipolletti y el Alto Valle, una región que se encuentra vinculada de manera directa con la actividad energética y con las nuevas demandas generadas por el desarrollo de Vaca Muerta.

El crecimiento energético abre nuevas oportunidades

El desarrollo de Vaca Muerta genera un escenario de expansión para distintos sectores económicos de Río Negro y Neuquén. La mayor actividad energética también incrementa la demanda de proveedores, servicios, logística, tecnología y otras actividades.

Frente a esta situación, las empresas regionales necesitan contar con herramientas que les permitan prepararse para responder a esas nuevas oportunidades. El acceso al financiamiento aparece como uno de los principales factores para sostener inversiones y ampliar capacidades.

Desde la Provincia de Río Negro buscan acompañar este proceso mediante iniciativas que acerquen información y herramientas concretas al sector empresarial. El objetivo es que el crecimiento de la actividad energética también genere beneficios para el entramado productivo rionegrino.

La jornada prevista en Cipolletti apunta precisamente a brindar información sobre las alternativas disponibles para empresas que necesitan recursos para invertir, mejorar su estructura financiera o avanzar con proyectos vinculados a la expansión.

Dos paneles para analizar la economía y el financiamiento

El programa contempla dos paneles de análisis, con la participación de especialistas vinculados al mercado de capitales y la economía argentina. Además, habrá un espacio destinado al intercambio directo entre empresarios y referentes.

El primer panel estará encabezado por Gustavo Gardey, CEO y fundador de Bull Road Investments y de Oxus Agente de Negociación, junto con Juan Benítez, especialista en Mercado de Capitales y CEO de Oxus.

Durante esta instancia se analizará la actualidad macroeconómica, las perspectivas para los próximos meses y las alternativas que ofrece el mercado de capitales para conseguir nuevas fuentes de financiamiento.

También se abordarán herramientas destinadas a fortalecer la estructura financiera de las compañías y acompañar diferentes planes de expansión, especialmente en un escenario donde aparecen nuevas oportunidades de inversión relacionadas con la actividad energética.

El segundo panel tendrá como protagonista al economista y magíster en Finanzas Fausto Spotorno, quien expondrá sobre el escenario económico argentino y los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector privado.

Networking y oportunidades de negocios

Además de las exposiciones, la jornada contará con un espacio de networking pensado para favorecer el contacto entre los participantes. La intención será generar vínculos que puedan transformarse en oportunidades comerciales y nuevos proyectos.

El intercambio permitirá que empresarios, ejecutivos y especialistas puedan compartir experiencias, plantear necesidades y conocer alternativas disponibles para enfrentar los desafíos financieros que aparecen frente a un escenario productivo en transformación.

Para las empresas de Cipolletti y localidades cercanas, el encuentro también puede representar una oportunidad para acercarse a otros actores del sector y explorar posibilidades de articulación vinculadas con las nuevas demandas de Vaca Muerta.

La generación de proveedores regionales constituye uno de los desafíos asociados al crecimiento energético. En ese contexto, las pequeñas y medianas empresas pueden encontrar oportunidades para ampliar sus servicios, incorporar tecnología y aumentar su capacidad productiva.

Cuándo y dónde será el encuentro

La jornada “Cómo financiar el crecimiento de tu empresa en la era de Vaca Muerta” se realizará el miércoles 19 de agosto de 2026, entre las 13 y las 17.

El encuentro tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, ubicada en Los Arrayanes y Los Sauces, en Cipolletti.

La actividad será gratuita y estará dirigida principalmente a empresas y pymes interesadas en conocer herramientas de financiamiento, analizar el escenario económico y generar nuevos vínculos comerciales. Para quienes deseen participar, se habilitó un enlace para registrarse: Inscripción.