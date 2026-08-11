¡Atención! Desvío de tránsito en Cipolletti por importante obra

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avisó que se llevará a cabo un importante corte. ¡Ya estás advertido!

La Secretaría de Obras Públicas informó que este miércoles se llevará a cabo un corte programado en el ingreso al barrio Labraña por calle Estado de Israel , en el marco de la obra de ampliación de la red de gas natural para el sector.

Desde la Municipalidad señalaron que el desvío tendrá lugar entre las 9 y las 17 y solicitaron a los vecinos "circular con precaución y utilizar como vía alternativa el ingreso por calle Salvador Novión Goñi (Costa Sur)".

La obra de gas natural en el barrio Labraña es ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Río Negro , con el acompañamiento de la Municipalidad local.

Detalles de la obra que generará el desvío

Se ejecutará en el sector del barrio Labraña, con empalme a la red existente sobre calle Estado de Israel, continuando por calle Raúl Labraña Oeste y distribución interna del barrio con sus correspondientes conexiones domiciliarias. La cañería proyectada a instalarse, para la concreción de la obra, tiene una longitud aproximada de 2825,00 metros lineales.

Los trabajos se realizarán con cañerías de polietileno de los diámetros previstos en el plano de proyecto denominado Croquis Preliminar N° 02-012475-00-24, elaborados por la empresa prestadora del servicio de distribución de gas natural, Camuzzi Gas del Sur S.A. y que forma parte de esta documentación.

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las Normas Argentinas de Gas con las consideraciones, reglamentaciones y disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y de Camuzzi Gas del Sur S.A., teniendo a cargo esta empresa, conjuntamente con la Municipalidad de Cipolletti, la Inspección de los trabajos.

Más desvíos en Cipolletti por la nueva rotonda

Desde el lunes 10 de agosto, Cipolletti registra modificaciones en la circulación vehicular sobre las calles Domingo Savio y Mosconi. La medida responde a los trabajos de avance para la construcción de una nueva rotonda en el cruce de J.D. Perón y Arturo Illia,.

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Cipolletti confirmó que la intervención forma parte del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial, financiado con fondos 100% municipales.

Comenzó la obra de rotonda en Illia y Perón en Cipolletti.

El proyecto tiene como eje central la edificación de una rotonda en la intersección de las arterias J.D. Perón y Arturo Illia, una zona clave para el ingreso y el flujo cotidiano de vehículos hacia distintas áreas de la localidad. Con esta obra se busca agilizar el tránsito, eliminar embotellamientos en horas pico y reorganizar de manera integral el esquema de movilidad urbana.

Además de aliviar la congestión vehicular, los trabajos prevén mejoras en la infraestructura para la seguridad de los peatones y ciclistas que transitan diariamente por el sector. Al tratarse de un punto de alta confluencia de diferentes usuarios de la vía pública, el reordenamiento vial apunta a disminuir drásticamente el riesgo de accidentes.