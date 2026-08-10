Traspaso de las Rutas 22 y 151: qué frena el traspaso a Río Negro

El ministro Alejandro Echarren detalló las condiciones exigidas por el Gobierno nacional para transferir el mantenimiento de los caminos en el Alto Valle.

El estado de las rutas 22 y 151 genera múltiples reclamos. Son prácticamente intransitables.

El estado crítico de la rutas 22 y151 es un foco constante de conflicto y reclamos de los automovilistas del Alto Valle . Las lluvias del último mes solo empeoraron una situación ya crítica y, en paralelo, la negociación entre Provincia y Nación por el control de las rutas no muestra avances.

Ante la falta de arreglos, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro , Alejandro Echarren , brindó precisiones sobre los motivos que impiden el traspaso de las rutas a la órbita provincial.

El funcionario señaló que el escenario actual es consecuencia del déficit de mantenimiento histórico, la falta de control de cargas a camiones pesados y la desatención de la gestión nacional y apuntó a Nación por la falta de acuerdo para el traspaso de la jurisdicción de ambas rutas al gobierno de Río Negro.

A pesar de que la provincia gestionó créditos para asumir el control de los 510 kilómetros afectados, las exigencias impuestas por el gobierno central paralizaron el la discusión y aún no hay acuerdo, según explicó a FM Antena Libre.

El estado de las rutas 22 y 151 genera múltiples reclamos. Son prácticamente intransitables. Estefania Petrella

Trabas financieras, contratos y exigencias judiciales

Según detalló Echarren, el gobierno nacional pretende transferir la traza sin enviar partidas económicas, al tiempo que retiene la recaudación del impuesto al combustible. A esta situación se suma un complejo impedimento legal por la presencia de seis contratos abiertos con Uniones Transitorias de Empresas (UTE).

De ese total, cuatro contratos afectan a la Ruta 22 entre Cervantes y Cipolletti, algunos con más de 18 años de antigüedad. Al estar judicializados o neutralizados, la provincia se encuentra legalmente imposibilitada de intervenir esos tramos con maquinaria propia sin autorización.

Como alternativa para destrabar el conflicto, Río Negro propuso hacerse cargo de dos sectores puntuales: la rotonda de Choele Choel y un tramo de la Ruta 151, renegociando las condiciones directamente con las empresas. Sin embargo, Nación exige como condición previa que la Provincia retire los recursos de amparo colectivo que cuentan con sentencia firme por el estado de las rutas, medida a la que la administración rionegrina se opone.

Controles en rutas provinciales y obras en marcha

Ante la parálisis en los corredores nacionales, buena parte del tránsito pesado se desvió hacia la Ruta Provincial 65. Para preservar esta calzada, el gobierno provincial dispuso tareas de bacheo rápido mediante la planta asfáltica de Allen y montó operativos con balanzas móviles para la fiscalización del peso de los camiones.

En paralelo, la provincia ejecuta un plan de infraestructura que incluye más de quince obras viales en marcha en todo el territorio rionegrino.

Puntualmente en la zona de General Roca, los trabajos abarcan la repavimentación de la Ruta Provincial 6 y la consolidación del acceso al Parque Industrial sobre ese mismo trazado, con el objetivo de sostener la red vial productiva regional.