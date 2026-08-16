Cipo dejó un invicto de dos meses en Mar del Plata, pero sigue en la pelea

El albinegro cayó ante Kimberley por la cuarta fecha de la zona Campeonato, aunque continúa con chances de clasificar.

El Capataz no pudo en Mar del Plata. Cipo llegó como puntero e invicto para visitar a Club Atlético Kimberley, por la cuarta fecha de la zona Campeonato, pero perdió 3 a 1. El conjunto de Fabián Enríquez fue sometido desde el principio, sufrió varias lesiones y regresa a casa con las manos vacías.

El Dragón fue muy superior y acumuló situaciones para justificar los goles, que llegaron en el complemento por intermedio de Yago Piro en contra, Tomás Loscalso y Franco Mañas. Andrés Almirón anotó el descuento.

Cipo no perdía por el Federal A desde hacía más de dos meses y un total de siete partidos. El encuentro era complejo en la previa, porque la cancha del Dragón ha sido muy difícil para el conjunto rionegrino en los últimos años, algo que se ratificó este domingo.

Igualmente, sigue en zona de clasificación.

Cipo y una tarde muy complicada

Pese a la ausencia de sus dos centrales titulares, el local no sufrió atrás fue superior en el comienzo. Así generó un par de situaciones en la primera media hora con Jonathan Zárate y Ever Ullúa muy activos.

A Cipo le costó agarrar la pelota y encima tuvo que hacer un cambio forzado por la lesión de Cristian González. Por es ingresó Yago Piro a los 20'.

La más clara de Kimberley fue un cabezazo de Santiago Castillo que salió al lado del ángulo.

El dominio del Dragón fue muy marcado. Fue uno de los desarrollos más adversos para Cipo desde lo futbolístico. A los 36', tras un desborde por derecha, Ullúa tuvo un penal en movimiento, pero su remate cruzado fue adivinado por Crespo, en una atajada bárbara.

Por suerte para Cipo, en el rebote, Castillo se perdió el gol desde el piso y la pelota pegó en el costado de la red que no suma.

Tanto Gonzalo Lucero como Luciano Gutiérrez, Leandro Vella y Nahuel Luna, fueron amonestados correctamente por el árbitro en infracciones cometidas por el propio trámite del partido, llegando tarde.

Tras otra atajada de Crespo, la única buena noticia para el conjunto rionegrino fue el pitazo de Liuzzi que mandó a los protagonistas a los vestuarios.

Enríquez metió mano en el equipo, pero el trámite no cambió, porque el Capataz casi no pasó la mitad de la cancha con pelota dominada.

Para colmo, una dura infracción de Zárate sobre Vella obligó al DT visitante a sacar a su volante creativo a los 9' del segundo tiempo.

Los centros cruzados fueron imposibles de defender para los visitantes y las llegadas se fueron acumulando, hasta que a los 16' ocurrió la fatalidad que Kimberley necesitaba.

Un centro desde la derecha de Russo fue rechazado por Crespo, pero la pelota rebotó en la nunca de Piro y se metió en el arco para el 1 a 0.

Tres minutos después Loscalso se escapó por derecha y fue amagando con el paso al medio. Nadie lo frenó en el arranque y después nadie lo pudo parar. Su definición cruzada pegó en la base del segundo palo y entró, liquidando el pleito.

Luego del segundo tanto, el trámite cambió por primera vez. Cipo salió del fondo, se paró en campo contrario y empezó a jugar. A los 29', Luna dividió una pelota con el arquero Báez, el balón quedó suelto en el área chica y apareció Andrés Almirón con su olfato para empujarla al arco vacío.

El albinegro se volvió a meter en partido y el desenlace de la tarde tomó dramatismo. Luciano Gutiérrez sintió un calambre a los 35', pero se quedó en la cancha caminando como pudo, ya que su equipo había agotado los cambios.

Pero el descuento solo fue un espasmo, porque el equipo de Enríquez nunca estuvo cerca de la igualdad.

Llegando a los 42', el ingresado Huichulef le cometió un penal clarísimo a Ríos y Franco Mañas lo cambió por gol con un remate al medio.

Fue derrota de Cipo, que la semana que viene volverá a la Visera para recibir a Atenas de Río Cuarto con las chances intactas de seguir en zona de clasificación.

SÍNTESIS

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Máximo Masino, Hernán Sosa y Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori, Jonathan Zárate y Éver Ullúa; Facundo Russo y Santiago Castillo DT: Mariano Mignini

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico y Gonzalo Lucero; Andrés Almirón, Luciano Gutiérrez, Brandon Obregón y Maxi López; Leandro Vella; Nahuel Luna. DT: Fabián Enríquez

Goles: ST 16 Piro en contra (K), 19 Loscalso (K), 29 Almirón (C), 43 Mañas, de penal (K).

Cambios: PT 20, Yago Piro por González (C). ST, al inicio, Valentín Flores y Fernando Pettinerolli por Lucero y Obregón (C), 9 Martín Peralta por Vella (C), 17 Juan Cruz Huichulef por Manchafico (C), 23 Rodrigo Ríos por Castillo (K), 30 L. Verón y A. De Gaetani por Zárate y Tello (K), 37 R. Chávez y L. Pérez por Russo y Ullúa (K)

Árbitro: Marcos Liuzzi

Cancha: José Alberto Valle, Mar del Plata