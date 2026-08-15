¿Feliz domingo? Cipo buscará seguir sumando en Mar del Plata

El Albinegro visita a Kimberley en La Feliz, donde todavía no pudo sumar desde el ascenso del Dragón en 2024.

Luego de una victoria agónica a mitad de semana, el Albinegro afrontará su compromiso por la cuarta fecha en Mar del Plata ante Kimberley este domingo. Cipo llega con una victoria ante Argentino y como uno de los líderes. El Dragón, por su parte, cayó en su visita a Atenas de Río Cuarto y buscará recuperarse en La Feliz.

A partir de las 15 comenzará a rodar la pelota en el José Alberto Valle tras el silbatazo de Marcos Liuzzi. El juez de Ayacucho tendrá la asistencia de Nicolás Moreno y Débora Leguizamón, mientras que Karim Doussouk será el cuarto árbitro.

Liuzzi volverá a arbitrar a Cipolletti luego de dos años. El único registro es de 2024, por la fecha 11 de la etapa regular. Allí, el Albinegro visitó a Olimpo en el Roberto Carminatti en un duelo que terminó empatado 1 a 1.

Así llegan Cipo y Kimberley

El conjunto dirigido por Fabián Enríquez llega a Mar del Plata con dos victorias y un empate en condición de visitante. Con estos números alcanzó los 7 puntos y está segundo en la tabla detrás de Olimpo, que tiene el mismo puntaje. El equipo tendrá la baja de su capitán Marcos Pérez, que alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el último duelo.

Los dirigidos por Mariano Mignini, por su parte, están sextos con tres puntos. Comenzaron el Nonagonal con una victoria frente a Argentino en Mar del Plata y cayeron 2 a 1 ante Atenas en Río Cuarto sobre el final del encuentro.

Omar Novoa

Desde el ascenso del Dragón en 2024, se enfrentaron en 7 oportunidades, tres de ellas en Mar del Plata. En la apertura de la temporada 2024, la victoria de Kimberley fue por 2 a 0 con goles de Martín Schlotthauer. En 2025, por la sexta jornada de la Fase Regular, Cipo cayó por la mínima tras el gol de Santiago Ávila.

Esa misma temporada volvieron a verse las caras en los dieciseisavos de final de la Reválida. La ida fue en el José Alberto Valle, donde Santiago Castillo le dio la victoria al Dragón. La vuelta en La Visera de Cemento finalizó empatada sin goles, dándole la clasificación al conjunto marplatense y siendo este el último enfrentamiento entre sí.

El grupo completa la fecha en su totalidad el domingo. A las 15, Argentino enfrenta a Olimpo en Monte Maíz. A las 15:30, en Las Heras, Huracán recibe a Juventud Antoniana de Salta y, a la misma hora, en Bahía Blanca, Villa Mitre jugará con Alvarado. Atenas tendrá fecha libre.

El enfrentamiento tendrá la transmisión habitual de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras. Canal 10 y Lu19 también estarán presentes con los relatos a través de radio, televisión y streaming.