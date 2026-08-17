Prisión preventiva para un hombre que intentó dispararle en la cabeza a un vecino

El hombre fue detenido. Lo acusaron por tentativa de homicidio y le dieron cuatro meses de prisión preventiva.

El sábado 15 , cerca de las 16:10, en las inmediaciones de la calle Meripal al 300 , en Chimpay , un grupo de al menos siete personas se presentó en una casa a los gritos, con insultos y amenazas de quemar la propiedad. Así comenzó una agresión que terminó con el intento de homicidio de un hombre mayor de edad.

En medio de las amenazas de prender fuego la casa, una mujer rompió un vidrio de la vivienda, y los ocupantes salieron a la vía pública, asustados, a ver qué pasaba.

En ese momento, el imputado extrajo un arma de fuego calibre .22 sin autorización legal. El agresor apuntó directamente a la cabeza de una de las víctimas y gatilló al menos dos veces , sin que se produjera el disparo. Posterior a ello, le entregó el revólver a un adolescente, quien continuó intentando disparar hasta que lo logró.

El menor de edad disparó un proyectil que impactó contra el pilar de luz de la propiedad, sin llegar a herir a los presentes.

Formulación de cargos y evidencias

Durante la audiencia celebrada el lunes 17 de agosto, el fiscal Matías Marcelo Álvarez Reynolds acusó al imputado como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa. La imputación incluyó también los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas y daño.

Para sostener la acusación, la fiscalía presentó los peritajes del Gabinete de Criminalística, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y los resultados de tres allanamientos. En los procedimientos se secuestraron prendas de vestir, se extrajeron muestras para buscar residuos de disparo y se hizo efectiva la detención del sospechoso.

La resolución judicial

El defensor oficial Mario Mauro Orlandini cuestionó la calificación legal propuesta, aunque no objetó el relato de los hechos. La defensa solicitó rechazar la detención y aplicar únicamente una prohibición de acercamiento a las víctimas. Sin embargo, la fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la reiterancia.

Finalmente, el juez de Garantías Gastón César Pierroni tuvo por formalizados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Al mismo tiempo, el magistrado ordenó la prisión preventiva del acusado durante cuatro meses tras considerar acreditados los riesgos procesales.