Escándalo sanitario: decomisan 3.000 kilos de carne ilegal y hallan restos de potro en fábrica de chacinados

El grave hallazgo ocurrió en las últimas horas y fue difundido por la Policía de Río Negro. Habían preparado milanesas, chorizos, hamburguesas y carne picada .

Un operativo de control bromatológico e inspección en la capital rionegrina derivó en un grave hallazgo sanitario. Autoridades provinciales y municipales incautaron unos tres mil kilogramos de carne sin control sanitario y detectaron carne de equino destinada a la elaboración de embutidos y productos cárnicos .

El procedimiento fue llevado a cabo por la Brigada Rural de la Policía de Río Negro , en coordinación con personal de la Secretaría de Ganadería de la Provincia y la Subsecretaría de Seguridad e Higiene de la Municipalidad de Viedma .

Las actuaciones tuvieron lugar en un establecimiento dedicado a la fabricación de chacinados ubicado en la intersección de las calles Balbín y Gasquet, en el barrio San Martín La inspección comenzó tras constatar que el lugar carecía de la habilitación correspondiente para la elaboración de embutidos, milanesas y hamburguesas, además de comercializar productos procedentes de faena clandestina sin sello bromatológico .

Hallazgo de carne de equino y transporte irregular

Durante la requisa, los inspectores decomisaron una amplia variedad de cortes vacunos fraccionados, milanesas, chorizos, hamburguesas y carne picada, tanto en bateas como envasados al vacío, listos para su distribución en comercios locales.

El punto más crítico del operativo ocurrió al inspeccionar un vehículo perteneciente al establecimiento: en el interior de una camioneta se hallaron bolsas con carne de potro (equino). La unidad no poseía la habilitación del SENASA para el transporte de sustancias alimenticias ni contaba con equipo de refrigeración, lo que representaba un severo riesgo para la salud pública.

Destrucción del cargamento e investigación

Tras completar las actas de infracción y el secuestro de la mercadería, las fuerzas de seguridad y los organismos intervinientes trasladaron la totalidad de la carga al basurero municipal de Viedma, donde se procedió a su desnaturalización y destrucción ante testigos.