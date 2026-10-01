Oportunidad para obtener un terreno con todos los servicios en el Alto Valle: Cuáles son los requisitos

Arrancó este jueves, a instancias de la Muni, la pre-inscripción en ciudad rionegrina. Se entrega de inmediato con todo listo. Un punto clave a tener en cuenta.

La oportunidad generó interés en el primer día de pre-inscripción en los vecinos de Allen. Foto El Diario de Allen.

La Municipalidad de Allen , mediante el Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda (IMUVi) , inició este jueves la apertura de las preinscripciones para acceder a "terrenos urbanos listos para habitar" . Se trata de parcelas que quedaron disponibles luego de que los anteriores adjudicatarios dejaran de abonar las cuotas y se rescindieran sus convenios, abriendo la oportunidad para que otros vecinos puedan ser beneficiarios.

Cabe aclarar que no se trata de lotes sociales , por lo que los adjudicatarios deberán afrontar el pago de los inmuebles bajo las condiciones que establezca el municipio.

Los terrenos cuentan con la infraestructura básica terminada para una entrega rápida. “Una vez que estén todos inscriptos, los evalúa Legales y se haría un sorteo. También se conversará sobre el plan de pago; son terrenos que estarían listos para ser entregados y van a tener todos los servicios de inmediato” , detalló María Contreras , jefa de Gabinete de Allen , a LM Cipolletti .

Los vecinos sueñan con un terreno propio en Allen. Foto ilustrativa.

Plazos, horarios y lugar de inscripción

El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas del IMUVi:

Fecha: Del 1 al 8 de octubre de 2026.

Horario: De 8 a 13.

Lugar: Moisés Edelstein 278, Allen.

Requisitos y documentación requerida

Para concretar la solicitud, los interesados deberán presentar su DNI vigente junto con la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes puntos:

Inmuebles: Tanto titular como cotitular no deben poseer propiedades a su nombre , ni tenencias precarias, ni figurar como propietarios, copropietarios o condóminos.

Residencia: Ser argentino o extranjero con residencia permanente. Acreditar residencia en Allen superior a 3 años mediante domicilio real o laboral.

Documentación familiar: DNI vigente de todos los integrantes del grupo familiar y acreditación del estado civil declarado (salvo en caso de soltería).

Ingresos: El grupo familiar conviviente debe demostrar ingresos netos mensuales equivalentes a al menos 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil .

Continuidad laboral: Acreditar un mínimo de 6 meses de continuidad laboral (permanente o discontinua) o de adhesión al Monotributo.

Contacto: Registrar un domicilio electrónico (correo) para recibir notificaciones oficiales.

Definición de titular y cotitular

Se permitirá un único cotitular por solicitud. En caso de que el solicitante esté casado, el cónyuge asumirá dicho rol de forma automática. La relación entre ambos deberá ser de matrimonio, unión convivencial o unión de hecho (en este último caso, el domicilio declarado debe coincidir).

Desde el municipio remarcaron que la preinscripción no garantiza la adjudicación del terreno, ya que las carpetas pasarán por la evaluación de la Asesoría Legal y Técnica. Finalizada dicha revisión, se informarán los pasos a seguir para las familias seleccionadas.