Río Negro llamará a licitación internacional para la Zona Franca de Punta Colorada

El gobernador Alberto Weretilneck anunció desde París el llamado antes de fin de año para desarrollar un polo logístico e industrial en Sierra Grande.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , anunció que la provincia realizará antes de fin de año una licitación internacional para poner en marcha la Zona Franca de Punta Colorada , en la zona de Sierra Grande . El anuncio se concretó este 1 de octubre de 2026 durante su participación en el panel “El Gas Argentino en el Mercado Mundial”, en el marco de la Argentina Week desarrollada en la sede de la OCDE en París .

El mandatario compartió el espacio de exposición con el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni ; el CEO de SEFE Group, Egber Laege ; y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa . La iniciativa busca establecer una plataforma industrial, logística y de servicios al comercio exterior articulada con los proyectos energéticos que se desarrollan sobre la costa rionegrina.

“Antes de que termine el año, la Provincia de Río Negro va a llamar a una licitación internacional para la puesta en marcha de una Zona Franca en las inmediaciones de todos estos proyectos”, afirmó Weretilneck . El proyecto contempla un período inicial de concesión de 30 años, con opción de prórroga por otros 10 años, y exige una inversión mínima inicial de US$ 10 millones .

Punta Colorada será un punto clave en el rol exportador de Río Negro.

Proyección industrial y valor agregado

Según explicó la autoridad provincial, la propuesta busca anticiparse a la etapa posterior a la construcción de oleoductos, gasoductos y terminales de exportación. El objetivo estratégico es aprovechar dicha infraestructura para generar condiciones que permitan incorporar nuevas actividades industriales y productivas en la región.

“Tenemos que empezar a pensar en la petroquímica y en otros proyectos asociados que se puedan desarrollar alrededor de estas inversiones. Estamos pensando también en la próxima etapa”, sostuvo el gobernador durante su disertación en Francia. En este sentido, la Zona Franca está orientada a dinamizar el comercio exterior y ampliar las oportunidades de integración para pymes y empresas de servicios locales.

Seguridad jurídica e impacto social

En relación con los capitales internacionales, Weretilneck remarcó la importancia de brindar certidumbre y normas estables para emprendimientos que requieren décadas de desarrollo. “Nuestro principal compromiso es la confianza: que quienes miren a la Argentina y a Río Negro sepan que lo que hoy se firma y se acuerda se va a cumplir”, aseveró ante el auditorio.

Asimismo, resaltó que la transformación energética debe reflejarse en beneficios concretos para la comunidad rionegrina. “Estos proyectos son tan importantes y generan un impacto tan fuerte que también necesitan un componente social: empleo local y desarrollo de proveedores locales. Queremos que los rionegrinos no vean simplemente pasar un caño o cargar un barco, sino que se sientan parte del proceso”, enfatizó.

Finalmente, la estrategia oficial apunta a sostener la articulación entre las provincias, el Gobierno Nacional y el sector privado para adecuar los marcos técnicos, ambientales y regulatorios a la escala de las inversiones, buscando potenciar el desarrollo productivo y laboral en la provincia.