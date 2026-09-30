El Gobernador acordó con una universidad francesa trabajar en movilidad, infraestructura y desarrollo urbano ante el crecimiento que generan las inversiones.

Alberto Weretilneck busca transformar el Alto Valle con una mirada francesa: qué pasará con el tren y las rutas.

El crecimiento que atraviesa Río Negro , impulsado en buena parte por los nuevos proyectos energéticos , llevó al gobierno provincial a buscar herramientas de planificación fuera del país. En París, Alberto Weretilneck firmó un acuerdo de cooperación con el IAE Paris-Sorbonne para anticipar las necesidades que tendrán las ciudades rionegrinas. El acuerdo se dio en medio de la participación del gobernador en la Argentina Week, donde desarrolla una agenda vinculada a inversiones, energía, infraestructura y cooperación

El primer proyecto estará enfocado en el Alto Valle , con el Tren del Valle y las rutas como ejes para mejorar la conexión entre las localidades y ordenar el desarrollo de la región.

El trabajo conjunto buscará analizar cómo prepararse para los cambios que ya genera el crecimiento de la actividad económica.

La conectividad entre las ciudades, el funcionamiento del Tren del Valle y la planificación de la Ruta 22 estarán entre los principales puntos de análisis. También se incorporarán experiencias internacionales vinculadas con movilidad y desarrollo urbano.

El acuerdo cobra especial relevancia luego de que la Provincia asumiera la responsabilidad de gestionar el Tren del Valle y las rutas nacionales 22 y 151.

La intención es construir una mirada común sobre un corredor que concentra una importante cantidad de actividad económica y desplazamientos diarios.

La apuesta es anticiparse al crecimiento

Desde el Gobierno rionegrino plantearon que los grandes proyectos energéticos traerán nuevas demandas: mayor circulación entre ciudades, más necesidad de servicios y nuevas obras de infraestructura.

En ese escenario, el objetivo es planificar antes de que aparezcan los problemas, en lugar de responder cuando las necesidades ya estén instaladas.

“Estamos convencidos de que esta cooperación nos va a garantizar credibilidad y que, a través de la investigación, el intercambio de experiencias y las propuestas que llevemos adelante, vamos a encontrar respuestas a muchos de los desafíos que hoy tenemos en Río Negro”, sostuvo Weretilneck.

Qué propone la universidad francesa

El acuerdo vincula a Río Negro con la Cátedra ETI (Emprendimiento, Territorio e Innovación) del IAE Paris-Sorbonne.

La cooperación contempla investigaciones conjuntas, asistencia técnica, formación y publicaciones, con la intención de sumar conocimiento académico internacional a la planificación provincial.

Uno de los referentes será Carlos Moreno, director científico de la Cátedra ETI, conocido por desarrollar el concepto de la “ciudad de los 15 minutos”, que propone acercar servicios y actividades cotidianas para reducir los tiempos de traslado.

“Las mejores experiencias del mundo en ciudades de cercanía y proximidad las vamos a tratar de aplicar en el Alto Valle de Río Negro”, afirmó el Gobernador.

Tren, rutas y nuevas inversiones

La Provincia busca aprovechar la experiencia francesa en materia de transporte y planificación urbana para pensar cómo acompañar el crecimiento que se espera en Río Negro.

El desafío estará puesto en que las nuevas inversiones y el desarrollo productivo estén acompañados por ciudades mejor conectadas, infraestructura suficiente y servicios preparados para una mayor demanda.

El acuerdo fue firmado durante la visita de Weretilneck a París, donde participa de la Argentina Week y mantiene una agenda vinculada con inversiones, energía, infraestructura y cooperación internacional.