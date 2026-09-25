Rutas 22 y 151: Alberto Weretilneck confirmó el aval de Nación para avanzar con el crédito de US$ 60 millones

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó el aval de Nación para acceder a un financiamiento de US$ 60 millones destinado a reparar las rutas 22 y 151.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó este viernes 25 que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar en la gestión de un crédito de hasta US$ 60 millones ante FONPLATA – Banco de Desarrollo . Los fondos estarán destinados a financiar obras prioritarias en las rutas nacionales 22 y 151 .

La operación permitirá contar con los recursos necesarios para recuperar los tramos más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial. La medida se enmarca en la decisión provincial de asumir de manera progresiva la administración de estos corredores estratégicos y definir las intervenciones urgentes en el territorio.

La confirmación del respaldo nacional se alcanzó tras un relevamiento técnico en el terreno realizado por Vialidad Rionegrina , la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) , representantes del Gobierno Nacional y especialistas de FONPLATA . Durante la inspección se constató el estado de las trazas para confeccionar el plan de obras definitivo.

Presentación formal e impacto en la región

Actualmente, los equipos técnicos provinciales avanzan en la preparación de la documentación técnica y financiera requerida para elevar formalmente el proyecto ante el Directorio de FONPLATA, presentación programada para el mes de noviembre.

Las rutas 22 y 151 constituyen vías fundamentales para la conectividad y el desarrollo productivo regional. La ejecución del programa beneficiará de manera directa a más de 438.000 habitantes pertenecientes a los departamentos de General Roca, Avellaneda y Pichi Mahuida, además de optimizar el tránsito diario de miles de vehículos.

En materia de infraestructura de servicios, la mejora en las calzadas optimizará el acceso de más de 312.000 rionegrinos a 15 hospitales, 81 centros de salud, 20 cuarteles de bomberos y diversas dependencias policiales distribuidas en el área de influencia.

Esquema de trabajo y ejecución de las obras

El programa contempla el financiamiento internacional garantizado por el Estado Nacional. Dentro de la estructura provincial, la UPCEFE tendrá a su cargo la gestión administrativa, financiera y fiduciaria de la operación.

Por su parte, Vialidad Rionegrina mantendrá la responsabilidad técnica, asumiendo la tarea de fijar las prioridades de intervención y coordinar la ejecución de las obras destinadas a la puesta en valor de ambas trazas.