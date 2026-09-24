Desde la policía rionegrina advierten a la comunidad para no caer en estos engaños telefónicos.

La llamaron para ofrecerle un descuento por ser "jubilada": le robaron plata y solicitaron un préstamo millonario.

La Policía de Río Negro advirtió a la comunidad sobre una modalidad de estafa virtual detectada en General Roca , luego de que una mujer de 61 años fuera víctima del robo de dinero y la tramitación de un crédito no solicitado a través de engaños telefónicos .

Respecto de lo sucedido, se confirmó que hay una denuncia radicada en la Comisaría 31° donde la a damnificada relató que fue contactada por personas que se hicieron pasar por representantes de la empresa Camuzzi para ofrecerle un beneficio económico destinado a jubilados. Al acceder a los pasos indicados, constató minutos más tarde la falta de $380.000 de su cuenta del Banco Nación .

Sin embargo la situación no quedó allí porque horas después, los delincuentes volvieron a comunicarse e indujeron a la víctima a descargar una aplicación que se llama " Supremo Mobile Assist " que permite acceso remoto y, por ende, permite tomar el control del dispositivo. Así, concretaron un segundo robo por un valor de $800.000 . Además, gestionaron un préstamo bancario a su nombre por más de 3,4 millones de pesos.

Al acudir a la entidad bancaria para reportar lo sucedido, la mujer fue informada sobre la solicitud del crédito, logrando frenar a tiempo la transferencia de esos fondos mediante la correspondiente presentación de la denuncia penal.

El drama de la vecina cipoleña que fue víctima de una estafa. Foto ilustrativa.

Las estafas y los programas de control remoto en dispositivos van de la mano

Los ciberdelincuentes, se han hecho pasar por representantes de empresas de gas, salud y/o similares. El paso que sigue es inducir a las víctimas a que instalen softwares como TeamViewer Quick Support, AnyDesk, Supremo Mobile Assist o Chrome Remote Desktop con la excusa de resolver problemas técnicos o mejorar la seguridad.

Una vez instaladas, estas aplicaciones permiten el control total del dispositivo, facilitando el robo de datos personales, la realización de transacciones fraudulentas y la suplantación de identidad.

Para prevenir este tipo de delitos, se recomienda:

No instalar aplicaciones no solicitadas y desconfiar de cualquier pedido de terceros para hacerlo.

No compartir pantallas ni códigos de verificación bajo ninguna circunstancia.

Verificar siempre la identidad de quien llama.

Mantener actualizados los dispositivos para corregir vulnerabilidades de seguridad.

Usar medidas adicionales de protección, como contraseñas robustas y autenticación de dos factores.

En caso de haber instalado una aplicación de control remoto sin autorización, se debe desinstalarla de inmediato, cambiar todas las contraseñas, contactar al banco y monitorear las cuentas bancarias para detectar cualquier movimiento sospechoso.

La policía reiteró la recomendación de no brindar datos personales, no ingresar a enlaces sospechosos ni descargar aplicaciones de acceso remoto ante llamados que prometan descuentos o promociones en servicios públicos.