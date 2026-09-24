El piloto de Fórmula 1 respondió una pregunta de sus seguidores y sorprendió al revelar qué lugar de Argentina le gustaría conocer mucho más.

Franco Colapinto eligió una ciudad de Río Negro para volver a visitar: "Me encantaría conocer mucho más".

Franco Colapinto sorprendió a sus seguidores al revelar cuál es el destino argentino al que le gustaría volver cuando tenga tiempo para viajar y alejarse por un rato de las pistas.

Ante una pregunta en Instagram sobre qué lugar elegiría para hacer un viaje, el piloto argentino fue contundente: Bariloche .

“Bariloche. Me encantaría volver y conocer mucho más de esa ciudad”, respondió Colapinto al mencionar el destino que tiene entre sus pendientes.

“Me encanta Argentina”

La elección del piloto de Fórmula 1 también estuvo acompañada por una reflexión sobre su vínculo con el país y las ganas de recorrerlo mucho más.

“Me encanta Argentina y me encantaría conocer el país mucho más, ya que no tuve la oportunidad”, expresó.

Sus compromisos deportivos y el ritmo de su carrera internacional hicieron que Colapinto no pudiera recorrer tantos lugares de Argentina como hubiera querido.

Un destino que ya conoce

La elección de Bariloche no fue casual. El piloto ya tuvo la oportunidad de visitar la ciudad y, según contó, quedó con ganas de regresar para conocerla en mayor profundidad.

Ahora, con la posibilidad de tomarse un descanso una vez que finalicen sus compromisos deportivos, el corredor aseguró que intentará volver a la ciudad cordillerana.

Mirá el video

La declaración de Colapinto se conoció a través de un video en el que respondió distintas preguntas sobre sus preferencias, sus gustos y los lugares que le gustaría visitar.

Entre todas las opciones posibles, hubo una que terminó destacándose y que tiene nombre propio en Río Negro: Bariloche.