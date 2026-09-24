Escándalo: una jueza le ordena a un juez que no hostigue a una vecina, con quien tiene conflictos de convivencia

Viven al lado y ya han tenido varios cruces. La instalación de cámaras de seguridad profundizó discrepancias. El magistrado dio su versión.

La Justicia de Familia de General Roca ordenó a un juez de su misma circunscripción que no hostigue a una vecina.

Una jueza de General Roca le ordenó a un juez de su misma jurisdicción que se abstenga de hostigar a una vecina de esa ciudad. La resolución dictada el último martes 22 de septiembre por la Angela Sosa, titular del foro de Familia, indica que Dino Daniel Maugeri, integrante de la Cámara Civil, tiene prohibido “realizar actos molestos o perturbadores” en perjuicio de la mujer.

Se incluyen las llamadas telefónicas, mensajes de texto o por redes sociales, persecución, intimidación, amenazas y vigilancia, entre otros. El dictamen advierte que, en caso de incumplimientos, el funcionario será acusado del delito de “desobediencia a la autoridad”, que prevé una pena de quince días a un año de prisión.

El magistrado tiene cinco días para impugnar el fallo, salvo que se aplique el mecanismo de “efecto suspensivo”, lo que deberá ser “debidamente fundado".

Un conflicto vecinal

El documento judicial, cuando trascendió, generó un fuerte estremecimiento en los tribunales roquenses, sobre todo porque fue publicado con los nombres de los involucrados. En este caso el de la mujer se procede a omitirlo en la noticia a manera de resguardo.

Fuentes oficiales informaron que la causa se inició por un conflicto vecinal de los muchos que suelen surgir, como por ejemplo discrepancias por la tenencia de mascotas, perros y gatos puntualmente. Pero la relación se fue deteriorando cada vez más, hasta llegar a una denuncia y alcanzar los estrados judiciales.

Hubo un hecho que profundizó la ruptura y fue cuando Maugeri colocó cámaras de videovigilancia, lo que fue considerado ofensivo para la vecina. El juez aclaró que instaló el sistema por con el fin de proteger su propiedad y que no capta las aledañas.

El expediente contó con un informe del ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios), que determinó que en los hechos no detectaron un caso de violencia de género. De todas maneras, la jueza Sosa dispuso la prohibición de realizar actos molestos o perturbadores, pero no la prohibición de acercamiento ni otra medida más gravosa.

Una relación cercana y rota

Dado el impacto que generó el fallo, LMCipolletti intentó obtener la palabra de ambas personas. El magistrado comunicó mediante el área de Prensa del Poder Judicial que el conflicto con la vecina viene desde hace tiempo y afecta severamente a su familia, con cuyos integrantes tuvo distintos cruces menores.

No obstante, resaltó que no existió un episodio puntual que hagan promover el dictado de medidas. Además, aclaró que las cámaras de video que instaló apuntan a su casa, y que fue por la seguridad de su inmueble, lo que se erige como el foco de la discordia. En tanto que no fue posible comunicarse con la mujer que inició a controversia judicial.