La Justicia Laboral de General Roca condenó a Asociart ART a pagar una indemnización superior a la calculada en la instancia administrativa.

Millonaria indemnización por "incapacidad" a una cosechadora de cerezas: una escalera le apretó dos dedos y medio.

Una trabajadora de temporada que se desempeñaba como cosechadora de cerezas sufrió un accidente durante una jornada laboral y quedó con una incapacidad permanente del 10,19 por ciento . Tras no aceptar el monto ofrecido por la aseguradora , llevó el reclamo a la Justicia y obtuvo una sentencia favorable.

Una mañana, mientras la mujer se encontraba trabajando en el establecimiento. En un momento tomó una escalera para trasladarla y, de manera repentina, la lanza del mecanismo se cerró. El movimiento le atrapó los dedos anular y medio de la mano derecha, provocándole un dolor que le impidió continuar con la jornada.

La empresa realizó la correspondiente denuncia ante la ART, que aceptó el siniestro y brindó a la trabajadora la atención médica necesaria. Una vez otorgada el alta, la mujer acudió a la Comisión Médica de General Roca , donde se determinó que las secuelas del accidente le habían provocado una incapacidad laboral permanente del 10,19 por ciento.

La trabajadora aceptó el porcentaje de incapacidad establecido, pero cuestionó el monto de la indemnización ofrecida. Al no llegar a un acuerdo durante la instancia administrativa, quedó habilitada la posibilidad de recurrir a la Justicia.

El reclamo contra la ART

La mujer inició una demanda contra Asociart ART. El reclamo no cuestionó el porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica, sino la suma que debía percibir en concepto de reparación por las consecuencias del accidente laboral.

Durante el proceso judicial, la aseguradora reconoció tanto la existencia del accidente como la atención médica brindada. Sin embargo, rechazó el monto reclamado y sostuvo que la indemnización había sido calculada sobre un salario mensual que, a su criterio, no correspondía. También cuestionó la actualización aplicada para determinar la suma final.

La Justicia Laboral de General Roca analizó las circunstancias del caso, entre ellas los salarios percibidos por la trabajadora antes del accidente y su particular modalidad de contratación como trabajadora de temporada.

Un cálculo particular por tratarse de una trabajadora de temporada

Uno de los puntos centrales del fallo estuvo relacionado con la determinación del ingreso base mensual. Para establecerlo, la Cámara tuvo en cuenta los salarios correspondientes al período anterior al accidente y los días efectivamente trabajados por la mujer.

El criterio resultó relevante debido a que se trataba de una trabajadora de temporada, cuya modalidad laboral no se desarrolla de manera permanente durante todo el año.

A partir de esos datos, el Tribunal aplicó el porcentaje de incapacidad del 10,19 % y las pautas de actualización previstas por la normativa vigente para este tipo de accidentes laborales.

Para resolver el caso, la Cámara recurrió a las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y de la Ley 26.773, que contempla un adicional sobre la reparación correspondiente. También tomó como referencia la doctrina establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el precedente "Leiva", utilizado como parámetro para el cálculo de las indemnizaciones derivadas de accidentes laborales.

Precedente "Leiva"

El Precedente "Leiva", dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) en agosto de 2023, es un fallo fundamental en el derecho laboral argentino. Este estableció una doctrina legal obligatoria para la provincia de Río Negro sobre cómo deben liquidarse los intereses y las actualizaciones en las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o fallecimiento.

Una indemnización superior a la determinada administrativamente

Finalmente, la Justicia hizo lugar a la demanda y condenó a Asociart ART a pagar una suma superior a la que había sido calculada durante la instancia administrativa.

La aseguradora deberá efectuar el pago dentro de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia. El monto incluye los intereses ya calculados y aquellos que correspondan hasta el momento en que la indemnización sea efectivamente abonada.

El fallo constituye un antecedente de interés para los trabajadores de temporada de Río Negro, particularmente en aquellos casos en los que resulte necesario determinar el ingreso base teniendo en cuenta períodos de actividad laboral estacional.

De todos modos, la sentencia todavía no se encuentra firme y puede ser apelada.