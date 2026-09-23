Armaron una rifa para llevar las cenizas de su padre a la cancha de Boca desde el Alto Valle

Dos hermanas quieren cumplir un sueño especial y necesitan juntar recursos en un mes. Mario -falleció el día de su cumple a los 42 por Covid- les transmitió la pasión.

Zoe y Yara juntan recursos para el viaje a La Bombera, donde esparcirán las cenizas de su papá, quien les transmitió la pasión.

“Ni la muerte nos va a separar”, prometen los hinchas de Boca en uno de los clásicos hits de “la 12”. Y este emotivo caso regional que compartiremos con los lectores honra y reivindica esa declaración de amor incondicional por los colores, además de demostrar que la pasión por un equipo de fútbol puede, incluso, resultar infinita, trascender tiempo y espacio…

Mario Vázquez falleció en pandemia justo el día que cumplía jóvenes 42 años , el 24 de octubre de 2020. Era un policía conocido en Fernández Oro , comprometido con lo social y la política, amante del folclore y fanático del xeneize y del fútbol en general (dirigía al equipo de sus hermanos y amigos en el torneo comercial For Ever).

Paradójicamente su primera hija Belén -24 años- le salió de la contra, River pero las otras dos Zoe -18- y Yara -14- se hicieron tan "bosteras" como él. Les transmitió esa “locura” para toda la vida…

Ahora las chicas -incluida la del Millo- se propusieron llevar las cenizas del viejo a La Bombonera y esparcirlas, de ser posible, en el verde césped del templo sagrado.

Lo harán en ocasión de un viaje con su madre, famosa peluquera canina del pueblo, previsto para el fin de semana del 23 de octubre y, dado que todo les cuesta mucho, lanzaron una rifa a fin de conseguir los recursos. Es un desafío contra reloj pues les queda apenas un mes, por eso apelan a la solidaridad del Alto Valle para cumplir un gran sueño.

“Cuando falleció mi marido, no habíamos hablado previamente donde quería que descansaran sus restos. Me tocó decidir a mí, como su compañera de siempre y sabía que él odiaba ir al cementerio. Así que optamos cremarlo, fue doloroso porque se contagio de golpe el Covid y falleció joven”, explica Roxana mientras recibe a un caniche para cortarle el pelo y bañarlo en su emprendimiento de calle Libertad, en Fernández Oro.

Sin viaje de egresados, pero con uno más emocionante por delante

“Si había un lugar que le encantaba ir era la cancha de Boca. Había llevado a las dos nenas más chicas que son de Boca, hará 8 años. Son socias, él inclusive era adherente. Cómo Zoe termina quinto año y no pudimos pagarle el viaje, esta aventura también viene a compensar un poco eso”, fundamenta la disposición de trasladar algo tan íntimo y especial para la familia al mítico escenario porteño.

Marito pudo llevar a sus hijas a la cancha de Boca. Ahora ellas planean volver con sus cenizas.

No irán solas sino que las acompañará “una amiga con su hermana. Se alinearon los planetas pero ahora falta conseguir los recursos”, comenta al tiempo que despide a un collie que “parece otro” tras pasar por sus manos y lucir imagen totalmente renovada.

Así surgió la idea de la rifa

El destino y la ayua divina -¿vino de arriba?- mucho tuvieron que ver. “Fuimos a un bingo y las chicas se ganaron una heladera, esa es la que están rifando. Como mi hija mayor, que trabaja, me había regalado otra hace poquito para mi cumple, a las chicas se les ocurrió rifarla teniendo en cuenta los costos del viaje. Y ellas quieren llevar las cenizas sí o sí a la cancha de Boca”, explica Roxi.

Por esa razón, ya contactó vía mail a las autoridades xeneizes para obtener el permiso y aún “espero respuestas”.

Por lo pronto, se venden 200 números a un valor de 10 mil pesos para el sorteo que se realizará previamente al Día de la Madre... ¡Y en honor al padre!

Cómo ayudarlas

Alias: Zoevz.21

Zoe Aylin Vázquez

Teléfono: 299-5765290