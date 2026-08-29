El popular Jacinto, un amable vecino de Cipolletti, necesita la ayuda de todos
Conocido por su trabajo en supermercados de la ciudad, atraviesa un delicado momento y su familia hace un llamado a la solidaridad. Cómo colaborar.
Cipolletti vuelve a unirse por una causa urgente. Jacinto Flores, un querido vecino de la ciudad, se encuentra atravesando un difícil momento de salud en el marco de su lucha contra el cáncer. Tras haber superado diversas intervenciones quirúrgicas a lo largo de su tratamiento, hoy enfrenta un nuevo y complejo desafío: debe someterse a una cirugía cerebral de manera prioritaria. Y necesita la ayuda de todos.
Para poder costear los gastos derivados de esta intervención y del tratamiento médico, el círculo cercano del ex trabajador de distintos supermercados de la zona organizó una rifa solidaria. Se pusieron a la venta 300 números con un valor de $15.000 cada uno.
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Cualquier gesto, por pequeño que parezca, resulta clave para acompañar a Jacintoy a su familia en este proceso. Existen distintas formas de brindar un apoyo directo:
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Comprando un bono contribución: Podés adquirir uno o más números de la rifa comunicándote directamente por WhatsApp o llamada.
Realizando un aporte económico: Si no deseás participar de la rifa pero querés colaborar, podés realizar una donación voluntaria del monto que esté a tu alcance.
Difundiendo la campaña: Compartir el flyer o la información en redes sociales y grupos de WhatsApp ayuda a llegar a más personas en menos tiempo.
Número de contacto y alias
Para comprar un número, realizar un aporte o solicitar más información, la vía de contacto directa es el número telefónico 299-4135715.
Alias: todosxjacintof
Amigos y familiares manifestaron su profundo agradecimiento a cada persona que se tome un minuto para difundir o aportar. En momentos difíciles, la empatía del pueblo cipolleño vuelve a ser la herramienta más valiosa para acompañar a quien más lo necesita.
"Jacinto querido, el carnicero de Tomacito una leyenda en la Mengelle... Fuerzas amigo, Dios te bendiga, vamos aferrarte a él todo va a salir bien abrazo", publicó Eduardo.
"Ja querido. hombre mas bueno, noble y por sobre todo gran persona... Que Dios abrace tu vida y estés sano en su nombre... Te adoro viejito...", lo alentó Romi.
"Querido ex compañero de La Anónima, ¡vamos Jacinto! Qué lindos recuerdos de trabajar juntos, todo va a salir bien", fue el emotivo mensaje de Laura. ¡Vamos Jacinto!
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