El popular Jacinto, un amable vecino de Cipolletti, necesita la ayuda de todos

Conocido por su trabajo en supermercados de la ciudad, atraviesa un delicado momento y su familia hace un llamado a la solidaridad. Cómo colaborar.

Cipolletti vuelve a unirse por una causa urgente. Jacinto Flores , un querido vecino de la ciudad, se encuentra atravesando un difícil momento de salud en el marco de su lucha contra el cáncer . Tras haber superado diversas intervenciones quirúrgicas a lo largo de su tratamiento, hoy enfrenta un nuevo y complejo desafío: debe someterse a una cirugía cerebral de manera prioritaria . Y necesita la ayuda de todos .

Para poder costear los gastos derivados de esta intervención y del tratamiento médico, el círculo cercano del ex trabajador de distintos supermercados de la zona organizó una rifa solidaria . Se pusieron a la venta 300 números con un valor de $15.000 cada uno .

Cualquier gesto, por pequeño que parezca, resulta clave para acompañar a Jacintoy a su familia en este proceso. Existen distintas formas de brindar un apoyo directo:

Comprando un bono contribución: Podés adquirir uno o más números de la rifa comunicándote directamente por WhatsApp o llamada.

Realizando un aporte económico: Si no deseás participar de la rifa pero querés colaborar, podés realizar una donación voluntaria del monto que esté a tu alcance.

Difundiendo la campaña: Compartir el flyer o la información en redes sociales y grupos de WhatsApp ayuda a llegar a más personas en menos tiempo.

Número de contacto y alias

Para comprar un número, realizar un aporte o solicitar más información, la vía de contacto directa es el número telefónico 299-4135715.

Alias: todosxjacintof

Amigos y familiares manifestaron su profundo agradecimiento a cada persona que se tome un minuto para difundir o aportar. En momentos difíciles, la empatía del pueblo cipolleño vuelve a ser la herramienta más valiosa para acompañar a quien más lo necesita.

"Jacinto querido, el carnicero de Tomacito una leyenda en la Mengelle... Fuerzas amigo, Dios te bendiga, vamos aferrarte a él todo va a salir bien abrazo", publicó Eduardo.

"Ja querido. hombre mas bueno, noble y por sobre todo gran persona... Que Dios abrace tu vida y estés sano en su nombre... Te adoro viejito...", lo alentó Romi.

"Querido ex compañero de La Anónima, ¡vamos Jacinto! Qué lindos recuerdos de trabajar juntos, todo va a salir bien", fue el emotivo mensaje de Laura. ¡Vamos Jacinto!