Juntos Somos Río Negro renovó su conducción en Cipolletti y puso el foco en el trabajo barrio por barrio

Las nuevas autoridades tomaron posesión y comenzaran a trabajar de cara a las elecciones del 2027.

Juntos Somos Río Negro renovó sus autoridades en Cipolletti de cara a la elección 2027.

El salón de Luz y Fuerza, fue escenario de la asunción de las nuevas autoridades de la Mesa Local de Juntos Somos Río Negro en Cipolletti . El espacio estuvo colmado durante el encuentro.

La renovación forma parte de un proceso integral que el partido viene desarrollando en toda la provincia y que alcanzó a las 33 mesas locales. En Cipolletti, el recambio significó la incorporación de nuevos protagonistas.

Durante el acto se realizó la entrega de certificados y la puesta formal en funciones de quienes tendrán a su cargo la conducción local . La nueva estructura combina experiencia política, participación juvenil y representación equilibrada entre hombres y mujeres.

La Mesa Local quedó encabezada por Julio Dijkstra como presidente, acompañado por Mario Daniel Figueroa en la vicepresidencia. Adriana Dietrich asumió como secretaria y Lilén Beltrán quedó al frente de la tesorería.

Como vocales titulares asumieron Diego Zúñiga, Silvina Janet Acosta, Fernando Javier Campidoglio, Julián Valenzuela, Yamila Ayelén San Martín, Rodolfo Iván Isern y María Laura De los Santos.

La nueva estructura se completa con Jessica Andrea Gerlach, Gabriela Victoria Tilleria y Marco Emmanuel Canale como vocales suplentes. Además, Leandro Domini asumió como asambleísta titular y Ayelén Quijada como asambleísta suplente.

El mensaje de Rodrigo Buteler

El acto tuvo además una particular importancia política para el partido debido al peso que Cipolletti tiene dentro de la estructura provincial de Juntos Somos Río Negro. La ciudad es actualmente liderada por Rodrigo Buteler.

Buteler, quien además ocupa la presidencia provincial de JSRN, participó de la actividad y felicitó a las nuevas autoridades. Durante su mensaje destacó especialmente el protagonismo de los jóvenes que decidieron asumir responsabilidades dentro de la organización.

El presidente provincial planteó que la renovación partidaria debe ir más allá de un cambio de nombres. Según remarcó, el desafío consiste en transformar ese proceso en mayor participación, militancia, presencia territorial y cercanía con los vecinos.

En ese sentido, convocó a la nueva Mesa Local a profundizar el trabajo en los barrios de Cipolletti y recuperar una de las premisas centrales del espacio político: escuchar las necesidades de los vecinos y construir desde el territorio.

Buteler sostuvo que la nueva conducción ya viene desarrollando tareas en la ciudad y planteó como objetivo llevar esa presencia a cada sector de Cipolletti. La intención es fortalecer el vínculo entre el partido y las comunidades barriales.

El desafío de fortalecer la presencia territorial

La nueva etapa tendrá como uno de sus principales desafíos consolidar la presencia de Juntos Somos Río Negro en los distintos barrios de la ciudad. Para la conducción provincial, el territorio será clave para sostener el crecimiento político.

La estrategia apunta a reforzar el contacto directo con los vecinos, conocer las problemáticas de cada sector y construir propuestas desde las necesidades concretas de Cipolletti. La renovación de autoridades buscará acompañar ese objetivo.

En su mensaje, Buteler también vinculó esta nueva etapa con los próximos desafíos políticos y electorales. En ese marco, llamó a redoblar los esfuerzos para continuar consolidando a JSRN tanto en Cipolletti como en las distintas localidades rionegrinas.

El planteo se enmarca en una etapa de reorganización provincial de la fuerza, que renovó sus estructuras locales y busca fortalecer el funcionamiento territorial de cara a los próximos desafíos políticos.

Provincialismo y municipalismo, como ejes

Durante el encuentro también se reafirmaron los principios que forman parte de la identidad política de Juntos Somos Río Negro. Entre ellos aparecen la defensa de los intereses provinciales, el provincialismo y el municipalismo.

La conducción partidaria sostiene que esos ejes deben mantenerse como referencia para la actividad política en cada localidad. En el caso de Cipolletti, la nueva Mesa tendrá la tarea de trasladarlos al trabajo cotidiano.

La defensa de los intereses de Río Negro constituye uno de los principales pilares de JSRN y atraviesa el discurso de su conducción. A esto se suma la construcción de una mirada política propia, vinculada con las particularidades de cada ciudad.