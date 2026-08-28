Sofía impulsa un proyecto para destrabar el idioma a través de la conversación en un ambiente relajado e informal.

"Coffee with Sofi": la propuesta que busca vencer el miedo a hablar en inglés con un café de por medio

Hay quienes estudian inglés a raíz de gustos musicales, otros ligados al cine o bien, hay quienes consideran aprender el idioma como herramienta fundamental para el mundo laboral. También, hay cipoleños que se proponen comenzar a conocer la lengua extranjera con el fin de conocer el mundo.

Para todos esos casos, Sofía trabaja a diario. En diálogo con LM Cipolletti , la joven cuenta la historia que la une a la ciudad, los detalles de su iniciativa y qué observa de quienes tímidamente se sienta en un café y lo piden: en inglés.

Sofía cuenta que conoció el valle cuando era chica porque parte de su familia se había asentado aquí y, "durante varios veranos venía por un mes entero con mi abuela" y, para ser sincera se ''aburría muchísimo, extrañaba a sus amigos de Buenos Aires y el movimiento de una ciudad tan grande''.

Al crecer dejó de venir pero, alrededor de los 25, empecé a visitar nuevamente a su familia y ahí, algo comenzó a cambiar. Sofía confiesa que comenzó a disfrutar de una vida ''más tranquila'' y utilizó las visitas a la provincia como una ''escapada''. Sin embargo, al volver, comenzó a preguntarse: ''¿Qué pasaría si algún día me animara a vivir acá?''. Un día, esa pregunta dejó de serlo y frente a la necesidad de un cambio profesional y, por ende, personal, una propuesta laboral lo cambió todo.

Sofía compró un pasaje y se vino a ''probar suerte'' y aquí está: construyendo el presente que quiere y orgullosa de su valentía al dejar atrás aquel "¿qué pasaría si...?".

''In english, please''

Sofía combinó el aprendizaje, los encuentros sociales y el café de especialidad en Cipolletti. Con una propuesta sencilla, logró distinguirse manteniendo el eje principal: que la gente pueda practicar el inglés de manera relajada y distendida.

El objetivo no es una clase tradicional, sino generar un espacio de intercambio y práctica real del idioma. La actividad está orientada a quienes cuentan con un nivel pre intermedio o intermedio de inglés, permitiendo que los participantes puedan desenvolverse con mayor comodidad durante las conversaciones.

Con la premisa de buscar desenvolverse mejor y adquirir herramientas de comunicación verbal en otro idioma, Sofia busca que la gente se pueda comunicar de una manera ''más fluida''. Por eso, con inscripción previa orienta a los cipoleños que quieran tomarse un café de especialidad en el corazón del barrio San Pablo.

Estas reuniones surgidas en ''Clave Café'' son un espacio para fomentar nuevas relaciones interpersonales intercambios culturales y, por supuesto, ampliar redes de contacto. En este sentido, agrega que los cupos son limitados y organiza la actividad en grupos reducidos para asegurar que cada participante tenga el tiempo necesario para expresarse, intervenir y perder el timidez.

Este formato personalizado permite crear un clima de confianza donde equivocarse no da vergüenza, sino que forma parte natural del aprendizaje.

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''Coffee with Sofi'' busca derribar barreras en el habla

En sus redes sociales señala: ''¿Estudiaste inglés durante años, sabés un montón de reglas gramaticales, pero cuando llega el momento de decir una frase de corrido te quedás en blanco? Ese fenómeno, mucho más común de lo que se cree, es el punto de partida''.

La actividad está orientada a quienes cuentan con un nivel pre intermedio o intermedio de inglés, permitiendo que los participantes puedan desenvolverse con mayor comodidad durante las conversaciones.

Respecto de lo que la diferencia menciona que el espacio que ha creado pone foco en la ''práctica real'' bajo la premisa menos gramática y más conversación. La idea es destrabar el conocimiento acumulado y ganar fluidez como si se tratara de una charla informal entre amigos, acompañada por un café, un té o unos mates.