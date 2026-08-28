Cipo cumple 100 años de pasión, identidad y pertenencia

El Club Cipolletti se prepara para celebrar sus 100 años de historia con una fiesta sin precedentes, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en Finca La Noninna.

El Club Cipolletti se encuentra en la cuenta regresiva para celebrar 100 años de historia y para ello, se organiza una fiesta de gala que reunirá socios, familias, dirigentes, y deportistas.

El 26 de octubre de 1926 se formaliza el acta de fundación y se inscribe en el registro municipal como “ Club Cipolletti ” sin más palabras para explicar su sentido verdadero: “El Club de la Ciudad”.

A través de su historia ha incursionado en diversos deportes, destacándose en el Natación, Básquet, Pelota a Paleta con un frontón que albergó a un campeonato nacional y Tenis. Pero ha sido el Fútbol el deporte por el cual ha obtenido un amplio reconocimiento y el cual lleva la insignia del Club por todo el país.

Reconocido como el “Capataz de la Patagonia”, por ser el líder indiscutido en La Liga Deportiva Confluencia, ha obtenido 27 títulos y muchos más en la anterior Liga Confluencia de Fútbol. Ha sido referente de la región en los Campeonatos Nacionales de Primera División en los años 1973, 1975, 1977, 1979, 1980 y 1985/86.

Vestidos de gala para el centenario de Cipo

La celebración reunirá a socios, familias, dirigentes, deportistas, exdeportistas, personalidades de la institución y representantes de toda la comunidad en una noche especialmente preparada para conmemorar un siglo de vida del Club.

La institución confirmó la cita para el próximo 17 de octubre de 2026, a partir de las 20:30 horas, en Finca La Noninna y decidió que la propuesta tendrá un formato de fiesta de gala, con dress code elegante, Black & White, y contará con una agenda de espectáculos y entretenimiento de primer nivel.

Entre los principales atractivos se destacan la conducción de Gastón Recondo, un show de stand up de Eber Ludueña, espectáculos musicales, DJ referente en la región.

Una noche histórica para celebrar 100 años de pasión, identidad y pertenencia.

Una noche que promete ser inolvidable

Entre los principales atractivos se destacan la conducción de Gastón Recondo, un show de stand up de Eber Ludueña, espectáculos musicales, DJ referente en la región.

Uno de los grandes atractivos será la propuesta de premios, que superará los $100 millones premios: Electrodomésticos, una moto 0km y un Fiat Cronos 0km que será la estrella de la noche.

Las entradas pueden adquirirse: en la Secretaría del Club: con todos los medios de pago. Además, Banco Patagonia ofrece 12 cuotas sin interés para esta ocasión y en caso de comprarlas de manera online será a través de EventPass.

Para consultas sobre disponibilidad, formas de pago y adquisición de entradas, también está disponible el WhatsApp 2995 97-3926.

Cipo llega al centenario con nueva ''armadura''

El año del centenario de cipo ya tiene una nueva imagen dentro de la cancha. En una temporada cargada de simbolismo para la institución fundada en 1926, el club presentó a fines de mayo la indumentaria que acompaña al plantel en el Federal A.

La camiseta fue presentada bajo la consigna “La Armadura 2026”, una definición que conecta el peso histórico del aniversario con el presente deportivo del equipo. Después de disputar los primeros partidos del campeonato con modelos sin sponsors, más allá de la marca proveedora, Cipo saldrá a jugar con una versión renovada y con el respaldo visible de distintas empresas e instituciones que acompañan su participación en la tercera categoría del fútbol argentino.