Intentó robar la camioneta de un repartidor con su familia adentro: terminó preso

Un hombre con orden de captura fue imputado tras intentar sustraer una Kangoo en Cinco Saltos. Dictaron 15 días de prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal imputó formalmente a un hombre acusado de intentar robar la camioneta de un repartidor mientras la familia de la víctima se encontraba a bordo. El hecho ocurrió en la localidad de Cinco Saltos y el sospechoso quedó detenido con prisión preventiva.

Según detalló la fiscal adjunta Daniela Ramírez , la secuencia tuvo lugar el 19 de enero alrededor de las 18:30 sobre la calle Rivadavia al 500 . En ese contexto, el imputado subió a una Renault Kangoo perteneciente a un repartidor que había bajado a concretar una entrega.

Dentro del vehículo se encontraban la esposa del trabajador y sus dos nietos menores de edad. El sujeto se sorprendió, pero no interrumpió el intento de robo. Intimidó a la mujer asegurando que portaba un arma para exigirle que descendiera, pero la maniobra fue neutralizada por el propio conductor cuando regresó al vehículo.

El repartido enfrentó al ladrón y, tras un forcejeo, logró reducirlo y entregarlo a la Policía.

Prisión preventiva y debate judicial

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía solicitó 15 días de prisión preventiva fundamentando un claro riesgo de fuga. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que el acusado contaba con una orden de captura previa por rebeldía, además de antecedentes penales computables y una declaración de reincidencia que implicaría una pena de cumplimiento efectivo.

Por su parte, la defensora oficial Alfonsina Stular no presentó objeciones a los hechos planteados ni a la calificación legal de la causa. Sin embargo, rechazó la privación de la libertad en un establecimiento penal y propuso como alternativa una medida cautelar de libertad bajo monitoreo con dispositivo electrónico.

Tras escuchar los planteos de ambas partes, la jueza de Garantías Amorina Sanchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, dispuso la prisión preventiva del acusado por el término de 15 días, al considerar que se trata de un plazo razonable.

Operativo en Viedma: secuestraron una motocicleta robada

En las primeras horas de este jueves, personal de la Comisaría 38° de Viedma logró recuperar una motocicleta que registraba denuncia de robo del día anterior, luego de desplegar una persecución originada por una tentativa de hurto.

El procedimiento comenzó alrededor de las 0:50, cuando el sistema de emergencias 911 solicitó la presencia policial en inmediaciones de calle 107 y 112, donde un sujeto intentaba sustraer el rodado de una mujer. Al arribar a la zona, los efectivos observaron a un individuo circulando en moto por la calle 113.

Al advertir la llegada de la patrulla, el conductor aceleró la marcha para darse a la fuga. El seguimiento se extendió hasta la calle 112, donde el sospechoso abandonó el vehículo y continuó la huida a pie internándose en una zona descampada.

Los efectivos verificaron el rodado y constataron que se trataba de una Honda CB1 de 125cc, la cual había sido denunciada como sustraída el 26 de agosto en la jurisdicción de la Comisaría 34ª. Aunque el pedido aún no figuraba actualizado en el sistema policial, desde el 911 confirmaron la existencia de la denuncia y su difusión en redes sociales. El vehículo fue trasladado a la unidad policial en calidad de secuestro judicial.