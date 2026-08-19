La Policía interceptó una camioneta con cuatro hombres que trasladaban 33 postes y una motosierra presuntamente robados de una chacra.

Los atraparon con 33 postes robados en una camioneta: llevaban una motosierra y quedaron detenidos. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro intervino por el presunto robo de materiales de una chacra ubicada en la zona de Marengo, en Villa Manzano , y logró interceptar una camioneta en la que cuatro hombres trasladaban 33 postes de madera y una motosierra.

El procedimiento comenzó a partir de un aviso recibido por personal de la Subcomisaría 61 , que alertó sobre el ingreso de personas a un establecimiento rural y el posible robo de elementos.

Con esa información, efectivos de la Comisaría 44 desplegaron un operativo y localizaron una camioneta Nissan doble cabina.

Qué llevaban en la camioneta

Al momento de la intervención, en el vehículo viajaban cuatro hombres y transportaban 33 postes de madera.

Además, los policías encontraron una motosierra FMT modelo FP-141, de color gris y naranja.

Los elementos quedaron secuestrados y fueron puestos a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

El dueño de la chacra confirmó el robo

Luego de localizar la camioneta, la Policía dio aviso al propietario del establecimiento rural.

El hombre confirmó que los ocupantes del vehículo no tenían autorización para ingresar a la chacra ni para retirar los postes, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de turno.

A partir de esa constatación se inició un Legajo de Investigación Preliminar por el delito de "Robo".

Secuestraron la camioneta y los elementos

Por disposición de la Fiscalía, los efectivos procedieron al secuestro de la camioneta, los 33 postes y la motosierra.

Los cuatro hombres quedaron inicialmente detenidos mientras se desarrollaban las primeras medidas judiciales.

Sin embargo, posteriormente la Fiscalía dispuso que recuperaran su libertad durante la madrugada, mientras continúa la investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Una investigación que continúa

El procedimiento permitió recuperar los elementos denunciados como robados y preservar pruebas de interés para la causa.

Desde la Policía destacaron la importancia de la respuesta ante hechos que afectan a productores y propietarios rurales, donde el aviso de los damnificados y la rápida intervención de las unidades policiales resultan fundamentales.

El operativo se enmarca en el trabajo de Río Negro Seguridad Inteligente, que busca fortalecer las tareas de prevención, investigación y respuesta policial en las distintas localidades de la provincia.