Operativo policial de alto impacto: secuestró armas y balas

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por abuso de arma de fuego. Se secuestró una pistola Bersa similar a las utilizadas por los agentes policiales.

Un operativo policial que tuvo lugar en Balsa de las Perlas llevó adelante el secuestro de una pistola calibre 9 milímetros , cargadores y municiones en el marco de una causa por abuso de arma de fuego . El procedimiento que realizó el personal de la Subcomisaría 82° ya forma parte de una investigación judicial en curso.

La intervención se concretó el domingo al mediodía en el barrio Costa Esperanza , donde los efectivos desplegaron tareas de allanamiento vinculadas al expediente. El procedimiento arrojó resultados positivos para el avance de la causa.

Durante el procedimiento, la Policía de Río Negro secuestró una pistola marca Bersa , similar a las utilizadas por las fuerzas de seguridad . También incautó dos cargadores y una caja con 27 proyectiles .

Allanamiento 310126 La Policía de Río Negro secuestró una pistola marca Bersa, similar a las utilizadas por las fuerzas de seguridad. Policía Río Negro

Todos los elementos quedaron bajo resguardo del Gabinete de Criminalística, que realizará los peritajes correspondientes para determinar su funcionamiento y posible vinculación con el hecho investigado.

Jóvenes armados con una pistola de alto calibre fueron detenidos tras un ataque a balazos

Una casa de Villa Manzano fue atacada a balazos y no se registraron personas heridas de milagro. Dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron detenidos como sospechosos de la balacera. Los atraparon tras descartarse de un arma de grueso calibre cargada de proyectiles.

El hecho, cuya motivación es aún una incógnita, se produjo el viernes minutos después de las 23 y la policía tomó conocimiento por el llamado de un vecino que aseguró haber escuchado una ráfaga de disparos en el sector de la calle Ameghino, casi Vintter, en uno de los accesos a la localidad desde la Ruta 69.

De inmediato móviles de la Comisaría 44º, que se encuentra a poco más de 100 metros de distancia, acudieron al lugar y con los datos recabados comenzaron un patrullaje preventivo. En cuestión de minutos, los efectivos visualizaron a dos jóvenes que se movilizaban en una moto coincidían con la descripción aportada, por lo que los fueron a interceptar.

Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor del rodado aceleró con la intención de escapar, maniobra en la que descartaron un envoltorio. Pero no lo logró, porque los policías les cerraron el paso y los atraparon.

Balacera Villa Manzano El operativo policial en el que detuvieron a los dos jóvenes sospechados de haber tiroteado en una casa de Villa Manzano. Gobierno Río Negro

Uno tiene 22 años y otro de 17. Posteriormente, el personal regresó al punto donde habían descartado la riñonera. Con testigos presentes y la intervención del Gabinete de Criminalística, se procedió a su apertura formal.

Dentro del bolso encontraron una pistola Bersa Thunder calibre 380 con un cargador colocado y 11 cartuchos “listos para disparar”, destacaron fuentes de la fuerza.

Además, había una caja con 29 municiones adicionales, dinero en efectivo y documentación personal de ambos jóvenes y del vehículo. En total, 40 proyectiles que, “de no haber mediado la intervención policial, podían haber generado consecuencias mucho más graves”, se resaltó.

El móvil, un misterio

Con posterioridad los investigadores pudieron reconstruir que minutos antes de ser detectados los jóvenes “habrían efectuado disparos contra una vivienda de la zona”.

Balacera Villa Manzano 2.jpeg La pistola con balas fue hallada dentro de una riñonera que los sospechosos habrían descartado. Gobierno Río Negro

Ese dato elevó de inmediato la gravedad del hecho y reforzó la urgencia del operativo. El joven de 22 años quedó detenido por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas, a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, el menor recuperó la libertad durante la mañana siguiente, conforme a lo que establece la normativa vigente para adolescentes.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la “rápida coordinación entre el sistema 911 RN Emergencias y el personal en calle de la Comisaría 44°, que permitió neutralizar una situación de riesgo en pocos minutos”.

“La intervención evitó que un episodio violento escalara y llevó tranquilidad a los vecinos de Cipolletti, que volvieron a sentir la presencia activa del Estado en su barrio”, enfatizaron las fuentes, que mencionan que el incidente se produjo en Cipolletti, aunque desde la policía se aclaró que fue en Villa manzano.

No se brindaron precisiones en cuanto al avance de la investigación que permita esclarecer el móvil del atentado. Se presume que, por la extrema violencia empleada y el tono mafioso de la agresión, hay un severo conflicto cuya motivación no deja de ser un misterio.