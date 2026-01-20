Espanto: encontraron un cadáver colgado de un árbol a metros del río Neuquén

Lo hallaron en un sector rural de Villa Manzano. El cuerpo era de un hombre joven que habría llegado a la región del norte del país para trabajar en la fruta. Ordenaron la autopsia.

Personal de bomberos y policía concurrió al lugar para rescatar el cadáver colgado de un árbol.

El cuerpo sin vida de un hombre joven fue encontrado colgado de un árbol en un sector rural cercano de Villa Manzano , la localidad ubicada al norte del Alto Valle rionegrino en el límite con la provincia del Neuquén.

El tétrico hallazgo se produjo el último domingo en cercanías del camping de Campo Grande, a pocos metros del río Neuquén y a unos 3 kilómetros de la Ruta Provincial 69. Al parecer otro trabajador chacarero que andaba por el lugar se tomó con el tétrico cuadro.

Tras ser recuperado en un complejo operativo realizado por personal policial y Bomberos Voluntarios , dado que el lugar es de difícil acceso por la intensa vegetación ribereña, la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos que quedó a cargo de la investigación ordenó trasladar el cadáver a la morgue de General Roca para la realización de la autopsia.

Trascendió que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición, por lo que tuvo que ser sometido a un proceso de enfriamiento para poder efectuarle la intervención.

Esperaban resultados de la autopsia

Se esperaban las conclusiones de las pericias del cuerpo para determinar las causas de la muerte, aunque había una fuerte sospecha de que la persona se habría quitado la vida en una decisión personal. De todos modos, no se descartaban otras hipótesis.

Asimismo, se buscaba establecer la identidad del hombre y su procedencia. Aunque en este último aspecto, medios periodísticos de la región señalaron que existía la presunción de que era un trabajador “golondrina” que habría llegado de una provincia del norte del país para trabajar en la temporada de cosecha frutícola.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 44 de Villa Manzano, Bomberos Voluntarios de esa localidad y de Barda del Medio e integrantes del Gabinete de Criminalística de Cinco Saltos.