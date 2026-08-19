Lo acusan por herir de un balazo a un vecino porque le bloquearon la entrada de su garage

Fue el domingo a la madrugada durante un festejo. El sospechoso quedó imputado con prisión domiciliaria y tobillera GPS. La defensa adujo que no tuvo intención.

El acusado de atacar a balazos a vecinos y herir a uno de ellos fue imputado con prisión preventiva domiciliaria.

Un hombre continuará detenido con prisión preventiva domiciliaria y tobillera electrónica tras ser imputado por dispararle a un joven de 19 años durante una discusión vecinal. El conflicto inició porque habían estacionado vehículos en el ingreso de su garaje, informó el Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió el pasado domingo 16 de agosto cerca de las 2:30 de la madrugada, en la vereda de la calle Don Bosco al 2000. El acusado discutió con las personas que festejaban un cumpleaños en la casa vecina debido a unos vehículos que tapaban su garaje. Luego de disparar al aire, el imputado apuntó directamente hacia la gente y efectuó al menos seis disparos, impactando uno de ellos en el hombro izquierdo de la víctima.

La fiscal Rocío Guiñazú presentó como pruebas los testimonios del joven herido, sus padres y los testigos del lugar, además de las filmaciones obtenidas, los informes de Criminalística y las actas de la intervención policial. El certificado médico extendido en el hospital local confirmó la lesión sufrida por el afectado.

Para la defensa no hubo intención

Durante la audiencia, la fiscalía acusó formalmente al hombre como autor de abuso de arma de fuego, lesiones y portación ilegítima de un arma de guerra. Si bien la defensa, ejercida por el abogado Mario Martín Haag, no objetó los hechos ni la calificación legal básica, sostuvo que su cliente no tuvo intención (dolo).

Para evitar riesgos en la investigación y proteger a los involucrados, la fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero el abogado del acusado se opuso y pidió medidas menos gravosas.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Agustina Bagniole dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Estefania Petrella

La magistrada concedió la medida cautelar propuesta por la Fiscalía, pero bajo modalidad domiciliaria en la vivienda de un familiar, ubicada a casi dos kilómetros del lugar del conflicto, teniendo en cuenta que el imputado es el único sostén económico de sus cuatro hijos.

El acusado usará un dispositivo de rastreo satelital, solo podrá salir para ir a trabajar y tiene estrictamente prohibido acercarse o contactar a la víctima y a su familia por cualquier medio.

Allanamientos y secuestros

El incidente generó un enorme temor y desconcierto entre los asistentes a la fiesta y los vecinos del sector que escucharon la ráfaga de balazos. El hecho fue alertado a la Subcomisaría 79, ubicada a pocas cuadras. Una patrulla de policías se trasladó al lugar y efectivamente, encontraron a un muchacho lesionado de un tiro en un brazo y también un vehículo con impactos de bala.

Con la información recabada esa misma madrugada, entre las 6 y las 7:45, el personal de la unidad realizó dos allanamientos por el caso en viviendas ubicadas sobre la calle Don Bosco y una cortada denominada Don Bosco Bis.

El primer procedimiento secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros, recolectadas frente a la vivienda, además de cuatro teléfonos celulares y una tarjeta de memoria.

Asimismo, también encontraron distintos elementos de interés para la investigación, entre ellos un camperón de Boca Juniors, cuatro cartuchos completos de diferentes calibres y características, y otros elementos vinculados a municiones.

En la segunda diligencia, realizada en una vivienda ubicada sobre calle Don Bosco Bis, fueron secuestrados cinco teléfonos celulares, tres de ellos marca Samsung y los restantes Motorola. En ambos procedimientos intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias de rigor y las pericias correspondientes sobre los elementos secuestrados.