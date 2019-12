“En eso lo vemos venir por calle Perú, bajando hacia Primeros Pobladores, donde dobla hacia el Sur, como yendo para Bolivia. Salimos con mi cuñado y el patrullero, y lo alcanzamos en Esmeralda, donde le cruzamos la camioneta, lo bajamos del auto y la Policía lo redujo”, contó Torres a LMCipolletti.

Hasta ahí llegó el delincuente con su temeraria huida, pese a todas las excusas que dio a los gritos para que no se lo lleven detenido. “Empezó a gritar que no era culpa de él, que el auto se lo habían dado, puras pavadas decía. No sé si estaba drogado o qué”, recordó la víctima.

Muy agradecido con el accionar de la Policía, comentó que los agentes respondieron enseguida y se comunicaron entre ellos para evitar que el delincuente se escape.

Desde la Comisaría 24 se informó que el joven fue trasladado en un patrullero hasta esa unidad, donde quedó detenido por el hurto del automotor en grado de tentativa. Tiene 25 años, es oriundo del barrio Don Bosco y reincidió varias veces en el delito. Quedó a disposición de la fiscalía de turno.

De hecho, momentos antes del robo, otros vecinos lo habían visto merodear por algunas casas de la calle Esmeralda.

“Me cagó la Navidad”

Torres todavía se lamenta lo ocurrido: “Me cagó el día, la Navidad. La estábamos pasando lindo, en familia, y te da mucha bronca, impotencia y tristeza, porque el auto lo usamos para trabajar y llevar donaciones a los merenderos”.

Por eso, cuando vio que se lo llevaban, no pensó en las consecuencias de una persecución temeraria que podía terminar mal. “No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, cuántos eran, si estaban armados, pero no queríamos perder el auto, nos sirve muchísimo para mi trabajo de albañil y para realizar tareas solidarias”, sostuvo.

Por estas horas, arreglaba todo lo que el delincuente les destrozó para apoderarse del auto. Adentro estaba la butaca de su bebé, y en la desesperación, el ladrón pisó y rompió algunos juguetes; un espejo retrovisor y una puerta. "Un desastre", cerró.