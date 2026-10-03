Cómo está el repartidor neuquino de Mercado Libre apuñalado en Cipolletti por un cliente: "Son horas clave"

El trabajador entregó un paquete en Cipolletti y tras una discusión con el receptor del mismo resultó apuñalado en el abdomen. Ya fue trasladado a una clínica de Neuquén.

Un violento y confuso episodio empañó los festejos de Cipolletti por el 143 aniversario , ya que un repartidor de Mercado Libre fue apuñalado en la calle Alem al 400 . El ataque en pleno centro ocurrió en medio de una acalorada discusión entre el trabajador y un vecino en el lugar donde debía entregar una encomienda.

Según confirmó el comisario de la Comisaría 32ª Leonardo Barra a LM Cipolletti , el altercado verbal escaló rápidamente hasta que el agresor atacó al repartidor, proveniente de Neuquén , con un arma blanca , causándole heridas de consideración.

"Que quede claro que no hubo ataque a la propiedad ni nada de eso, sino que por esa discusión terminó lesionada la persona que repartía el paquete", aclaró el jefe policial al tiempo que se intentan determinar las razones del brutal y confuso suceso.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Cipolletti y de allí a un sanatorio de Neuquén "por cuestiones de ART". El agresor "ya fue identificado", según las autoridades, por lo que su detención sería inminente.

Cómo está el repartidor herido

El último parte que desde el nosocomio cipoleño brindaron a LM Cipolletti indica que "el paciente entró estable, con una lesión de herida arma blanca en el abdomen y fue derivado por ART al Policlínico Neuquén. Es paciente quirúrgico por lesión de órgano interno".

"El estado es reservado por la lesión que tuvo. Habrá que esperar cómo sale del quirófano. Hasta su resolución no tendremos mayores certezas", agregó. A rezar por el trabajador neuquino que fue víctima de un salvaje ataque en una tarde de furia.

La fiscal Jéssica Montenegro trabaja en el caso. "Hay medidas en marcha para determinar las circunstancias en la que sucedió y avanzar en la investigación", informaron desde fiscalía a LMC.