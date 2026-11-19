En estos días, van terminado las clases en las Universidades Nacionales, en un año marcado por tantos paros y protestas que no ha podido ser muy normal.

Están terminando las clases en las Universidades Nacionales y los estudiantes han dado su aporte a las luchas por la Ley de Financiamiento Universitario y por mejoras en salarios y becas. Falta poco para concluir un año de muchas medidas de fuerza.

Por la enorme sucesión de paros y protestas de los docentes y no docentes, el actual año lectivo en las Universidades Nacionales no ha sido un año normal . Sin embargo, se han ido cumpliendo los objetivos académicos con esfuerzo y dedicación. Ahora, se espera conocer el destino del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 , que prevé escasos recursos para las Universidades.

La finalización de las clases en la Universidad Nacional del Comahue está prevista para el próximo viernes 27 de noviembre, aunque la labor académica continuará por un tiempo más, en tanto que en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) está programada para este sábado 21 de noviembre.

Sin embargo, el calendario académico actual se prolongará hasta bien adentrado el mes de diciembre debido a los exámenes finales y recuperatorios de las diversas materias que se cursan en las casas de altos estudios.

Los estudiantes de las Universidades Nacionales han acompañado las protestas y paros de docentes y no docentes en un año marcado profundamente por una alta conflictividad.

Ahora bien, el ciclo lectivo de 2026 no ha sido en la región y en el país el más común, debido a la enorme cantidad de medidas de fuerza que aplicaron los gremios de docentes y no docentes. En la UNCo, solo el gremio docente ADUNC concretó, según algunos cómputos, cerca de 50 días de paro en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de mejoras salariales. Pero también hicieron paros el otro gremio docente de la UNCo, CEDIUNCO, y el gremio no docente APUNC.

No se tiene una aproximación de los paros concretados en la UNRN, pero podrían ser algo menos que en la UNCo. De todos modos, la conflictividad también se reflejó en la Universidad rionegrina.

Gobierno versus Universidades Nacionales

Pero las medidas de fuerza y movilizaciones no han logrado conmover mucho, por lo menos, en lo esencial, al gobierno nacional de Libertad Avanza. Así, la administración ya lleva casi 400 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, ya que sigue judicializado el fallo a favor que, en todas las instancias, favoreció a las Universidades Nacionales.

Además, en la comunidad universitaria existe gran preocupación por las partidas que destina a las Universidades Nacionales el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. La iniciativa prevé recursos que, comparativamente, a valores reales, serían incluso menores a los de 2026.

Por eso, el tratamiento del proyecto, que se concretaría en el Congreso Nacional el próximo miércoles 25, genera mucha inquietud y malestar. Los números de la propuesta han sido rechazados por las autoridades universitarias, los gremios de docentes y no docentes y los estudiantes.

Debates sobre cómo seguir adelante

La titular de la Federación Universitaria del Comahue (FUC), Zoe Estigarribia, manifestó que el conjunto de los sectores que conforman las Universidades "están ahora debatiendo cómo se sigue" y lo que se prevé, por el momento, es la posibilidad de una movilización al Congreso Nacional el día que aborde el proyecto de Presupuesto. Tampoco se descarta que los distintos sindicatos convoquen en esa jornada a un nuevo paro de actividades.

"Se está convocando a los distintos gremios y organizaciones estudiantiles para estar presentes y visualizar la necesidad de un Presupuesto para las Universidades que esté acorde a las necesidades", sin los recortes y reducciones que procura perpetrar el oficialismo del país y sus aliados.

Posible coincidencia de movilizaciones

Si, como se estima hasta ahora, el tratamiento del proyecto presupuestario se efectuaría el viernes 25, coincidiría con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo cual se podrían terminar por unificar las movilizaciones en esa fecha.

La dirigente expresó que, una vez que se llegue a una definición precisa a nivel nacional, en la UNCo y en la región "se verá que actividades se concretarán en lo específico" para adherir a las protestas.

Por lo pronto, el presupuesto impulsado por el oficialismo "refleja claramente el plan del gobierno nacional de desguace del sistema universitario y de ciencia y técnica" del país y, en particular, para los estudiantes, no procura "ninguna solución a las distintas problemáticas existentes".

Becas congeladas

Por ejemplo, en lo referido a las becas nacionales Progresar, las que tienen un mayor número de estudiantes y que continúan sin subir de montos. Por mes, se siguen pagando apenas 28.000 pesos, en tanto que los 7.000 pesos que quedan hasta completar los 35.000 pesos del total pautado, se abonan recién a fin de cuatrimestre.

"El presupuesto proyectado por el gobierno nacional implica un recorte del 33 por ciento para las Universidades Nacionales y así no se van a poder construir políticas de acompañamiento o fortalecimiento para el estudiantado", enfatizó.

Indicó que el claustro estudiantil buscará seguir "articulando y sosteniendo" los reclamos y medidas de protesta de las casas de altos estudios y destacó que la organización será clave para enfrentar "un año electoral" como será 2027.

Complejo en lo económico y lo emocional

"Nosotros, como estudiantes, entendemos que la situación es muy compleja, muy profunda, y hasta trasciende solamente lo económico. Hay también una cuestión emocional que atraviesa muchísimo la realidad de los compañeros y compañeras", remarcó y dijo que todos estos diferentes aspectos se deben tener en cuenta para "poder ir transitando" las situaciones que se generan por los paros y la pérdida de clases.

"Los cuatrimestres no han sido normales, pero no es culpa ni de los docentes ni de la comunidad universitaria, claramente. Acá la culpa está en un gobierno nacional que desguaza, que ajusta y que tiene una política de crueldad para con su pueblo trabajador", concluyó.