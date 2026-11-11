Reclamos sin tregua: otra semana de medidas de fuerza en las Universidades Nacionales de la región

Docentes y no docentes de las Universidades Nacionales de la región volverán a concretar medidas de fuerza por mejores salarios y más presupuesto.

Queda poco para que termine el año lectivo en las Universidades Nacionales y las medidas de fuerza siguen al orden del día. Esta semana, arrancan nuevas jornadas de paro y otras expresiones de protesta.

A pocos días de que finalicen las clases y se tomen los últimos exámenes del año, los gremios universitarios de la región siguen adelante con sus medidas de fuerza por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejores salarios. Así, los docentes nucleados en ADUNC y ADURN concretarán un paro desde este jueves 12 hasta el miércoles 18.

El prolongado paro de los profesores está alineado con la estrategia nacional de la CONADU Histórica, organización federativa a la que están adheridos ADUNC, con actuación en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), y ADURN, con actividad en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) .

La realización de la huelga se resolvió en un congreso de la CONADU Histórica efectuado el pasado viernes 6. La decisión se adoptó para exigir "el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y un presupuesto que garantice el funcionamiento de las Universidades Nacionales ", precisaron desde ADUNC.

No cesan las medidas de fuerza en las Universidades Nacionales de la región y del resto del país.

La medida de fuerza se concretará con el expresivo eslogan de "¡Milei cumplí la Ley Universitaria! ¡Plata hay!".

Por su parte, los docentes universitarios nucleados en CEDIUNCO, de la UNCo, y en SIDUNRN, de la UNRN, tienen programado retomar sus protestas con un paro de 24 horas a cumplir este jueves 12 y con otro más, de igual duración, a realizar el próximo lunes 16.

Con los nuevos ceses de actividades previstos se "busca fortalecer la unidad en acción con el resto de las representaciones sindicales y profundizar el reclamo por la urgente y plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario". A la vez, se procura seguir organizándose "colectivamente para defender nuestros derechos y garantizar una Universidad Pública, gratuita y de calidad", según CEDIUNCO.

Ambas organizaciones gremiales están adheridas a la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), entidad que participa, a su vez, de la CGT. Cabe indicar que la CONADU Histórica está vinculada a la CTA Autónoma.

Medidas de fuerza planificadas

En tanto, los no docentes afiliados a APUNC, de la UNCo, y a ATUNRN, de la UNRN, continuarán con las medidas de fuerza que han planificado, y que se iniciaron con un paro de 24 horas de duración el pasado martes 3. Ahora está previsto llevar a cabo un nuevo paro de 24 horas este jueves 12 y otro de similar duración el lunes 16 próximo.

Ambos gremios de no docentes están adheridos a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que integra, por su parte, la CGT como entidad madre.

Apretando el acelerador

Con este panorama, los gremios de la región, como los del resto del país, aprietan el acelerador en materia de reclamos, sabiendo que el final del segundo cuatrimestre está próximo y que, con el advenimiento de las vacaciones, el margen de efectividad de cualquier protesta que se impulse se reduce prácticamente a cero.

Y es que, antes de finalizar 2026, a las organizaciones sindicales únicamente les quedaría como expediente decidir medidas de fuerza que impidan la toma de exámenes finales, una posibilidad que, si bien no se descarta, podría resultar irritativa para los estudiantes. En todo caso, se acorta el tiempo para propiciar más reclamos sindicales.