Estudiantes: la nueva Marcha Federal Universitaria marcará un límite para el gobierno nacional y la Justicia

Los estudiantes de la UNCo nucleados en la Federación Universitaria del Comahue afirman que la nueva Marcha Federal Universitaria marcará un antes y un después.

La Quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 próximo marcará un límite para el gobierno nacional y la Justicia en cuanto a la obligación que tienen de cumplir y de hacer cumplir, respectivamente, la Ley de Financiamiento Universitario. Así aseguran en la Federación Universitaria del Comahue (FUC), para la que la movilización delimitará un antes y un después histórico.

La FUC nuclea y representa a los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) , con una actuación ininterrumpida desde los primeros años de la democracia recuperada en 1983.

La Ley fue promulgada por el propio Ejecutivo nacional el 21 de octubre de 2025, con lo que quedan menos de dos semanas para que se cumpla un año desde que debiera haber entrado en vigencia plena.

Los estudiantes de la UNCo, nucleados en la Federación Universitaria del Comahue, se preparan con ahínco para la que se espera será una histórica Quinta Marcha Federal Universitaria. El gobierno nacional y la Justicia tendrán que cumplir con la Ley de Financiamiento.

La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de agosto de 2025 y sancionada definitivamente por el Senado el 21 de agosto también del año pasado. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2025 el presidente Javier Milei vetó la ley, que fue ratificada, sin embargo, por Diputados el 17 de septiembre y por el Senado el 2 de octubre, todo en el mismo año.

Luego de su promulgación, el gobierno nacional procuró, vía decreto, condicionar y, en los hechos, desvirtuar, la aplicación de la Ley, y después, ante los reclamos formales de las Universidades Nacionales, se dedicó a responder con cuanto recurso legal encontró para no implementar la norma.

Hace unos días, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759 dictado por el Ejecutivo nacional en 2025 para mostrar que cumplía con la Ley de Financiamiento Universitario, aunque, en realidad, condicionó su ejecución a la determinación de fuentes de financiamiento y recursos.

Demasiadas dilaciones políticas

Ahora, este jueves 8, el gobierno nacional apeló el fallo del juez Cormick, con lo que procura seguir dilatando el cumplimiento de la norma, en una suerte de "calesita" legalista que apunta, según los diversos sectores universitarios, a continuar girando en su círculo cerrado de negativa a la ley aprobada y ratificada por el Congreso.

Con ello, podría estar pasando por alto, además, la división de poderes de la República y podría incurrir en diversos delitos, incluidos de carácter penal.

Una marcha trascendental

Así las cosas, la titular de la FUC, Zoé Estigarribia, consideró que la Quinta Marcha Federal Universitaria del próximo jueves "va a ser el límite y va a ser un antes y un después no solamente para el gobierno de Milei, sino también para una Justicia que tiene que hacer que se acate una ley". De lo contrario, gobierno y Justicia solamente estarían "tratando de sostener la pseudonormalidad en la que estamos".

Y es que en la comunidad universitaria del país ya hay cansancio y fatiga, y hasta cierta decepción en algunos, por las idas y vueltas que viene teniendo lo que debería haber sido algo tan simple como cumplir con una ley aprobada por el Congreso Nacional, ratificada, además, tras un veto presidencial.

Las postergaciones en la aplicación de la Ley han tenido el efecto de "mantenernos expectantes" todo el tiempo, "sin permitirnos encontrar una respuesta colectiva concreta, disruptiva y de organización que nos posibilite alcanzar el objetivo propuesto", enfatizó la dirigente.

El gobierno y la Justicia tendrán que responder

La Quinta Marcha Federal Universitaria será, por ello, "el punto límite que le marcamos no solamente al gobierno, sino al Poder Judicial", que deben comprender que "ya está", llegó la hora, la ley debe ser cumplida.

Ante el histórico momento de lucha en que debe convertirse la movilización del día 15, aumenta la responsabilidad de cada sector de las Universidades Nacionales en cuanto a la masividad, amplitud y fortaleza organizativa que se debe mostrar y garantizar para la ocasión.

"La marcha mostrará la fuerza con que contamos", indicó Estigarribia y es por eso que también hay tanto en juego. Ya que el poder de movilización será indispensable para "para saber qué es lo que sigue". La lucha seguirá adelante, por supuesto, pero mientras mayor sea la contundencia de la manifestación más vigor adquirirán los reclamos y más posibilidades habrá de romper con la política dilatoria del Ejecutivo nacional.

Movilización clave en Neuquén

La referente destacó el carácter nacional de la convocatoria, que tendrá su mayor expresión en la ciudad de Buenos Aires, pero que será acompañada por movilizaciones en el conjunto de las Universidades Nacionales del país. En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, la manifestación principal se concretará en la ciudad de Neuquén, donde se encuentra la sede central de la casa de altos estudios regional.

Los participantes se concentrarán, a partir de las 17, en el playón de la UNCo de la capital neuquina y empezarán a marchar a las 18. La FUC viene trabajando en la organización de la actividad en conjunto con los gremios universitarios y ya están siendo convocados a participar de la protesta distintas entidades, instituciones y organizaciones gremiales y sociales, además de la comunidad en su conjunto.

Estigarribia, aunque estudia en Viedma, estará en la movilización que se realizará en Neuquén, donde se espera una concurrencia de muchos miles de personas.

Actividades en sedes de la UNCo

La referente universitaria indicó que también se prevén movilizaciones en las sedes de la UNCo de San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma, en tanto que estudiantes, docentes y no docentes de Cipolletti se sumarán a la marcha central en la capital neuquina. No se descarta en Cipolletti la realización de una gran jornada de visibilización en una jornada previa a la Marcha Federal.

Señaló que para la FUC y el conjunto del movimiento estudiantil resulta fundamental la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por las necesidades presupuestarias generales que afrontan las Universidades Nacionales y lo urgente que resulta un aumento de los salarios de docentes y no docentes.

Mejorar las becas universitarias

En lo particular, subrayó que se torna imprescindible una mejora en los montos de las becas estudiantiles Progresar y su mayor disponibilidad y posibilidades de acceso. Se trata de reclamos centrales en el contexto de la lucha de toda la comunidad universitaria del país.

En cuanto a la región, para los estudiantes de la UNCo de Río Negro es un reclamo muy sentido el relacionado con el transporte público, puesto que, prácticamente, solo se cuenta con boleto estudiantil, a un valor correspondiente a la mitad de un boleto común, en el plano urbano.

El problema del transporte en Río Negro

Lamentablemente, no se dispone ni de esa alternativa en el transporte interurbano, ni el transporte interprovincial y tampoco en el interior de las comarcas.

En el caso de Neuquén, los universitarios, al igual que los alumnos de los otros niveles de la educación, no tienen que pagar nada cuando utilizan el transporte público, lo que resulta un beneficio más que trascendente en tiempos en que hay muchas familias que enfrentan estrecheces económicas.