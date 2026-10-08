El servicio de recolección funcionará con normalidad y el Cementerio local tendrá horarios especiales durante el fin de semana largo de octubre.

Fin de semana largo en Cipolletti: qué pasará con la recolección de residuos y el cementerio.

Con la llegada del fin de semana largo por el 12 de octubre , la Municipalidad de Cipolletti informó cómo funcionarán dos servicios importantes para los vecinos: la recolección de residuos y el Cementerio local.

El cronograma contempla la continuidad habitual de la recolección en la ciudad, mientras que el cementerio abrirá sus puertas en una franja horaria determinada durante los días de descanso.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos confirmaron que la recolección de residuos se realizará con normalidad durante el fin de semana largo.

De esta manera, no se anunciaron modificaciones en el servicio habitual para los distintos sectores de Cipolletti.

El horario del Cementerio local

Quienes tengan previsto visitar el Cementerio local durante estos días deberán tener en cuenta el horario dispuesto por el municipio.

El espacio permanecerá abierto de 9 a 18, durante el fin de semana largo.

Cómo comunicarse ante una emergencia

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la Central municipal a través del 109.

Para consultar más información sobre los servicios y las novedades de la ciudad, está disponible el sitio oficial: www.cipolletti.gob.ar.

La Feria del Libro de Cipolletti abre sus puertas en la previa del fin de semana largo

Cipolletti se prepara para vivir uno de los grandes eventos culturales del año. Este viernes 9 de octubre comenzará la 21ª Feria del Libro Ciudad de Cipolletti, que durante diez días ofrecerá más de 200 actividades gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

La edición de este año llevará el lema “Abrí tu mente” y tendrá una programación que incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, propuestas artísticas y actividades destinadas a escuelas.

La apertura oficial comenzará a las 19:30 en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), con la participación de 20 artistas de distintos puntos del Valle.

El inicio tendrá una puesta en escena especial con proyecciones, mapping y música en vivo. A las 20 se realizará el tradicional corte de cinta y quedará formalmente inaugurada la Feria.

Luego, a las 20:30, el acto protocolar se trasladará a la Sala Teatro del CCC, donde se presentará el espectáculo “Abrí tu mente”.

La propuesta plantea un recorrido por la historia de la humanidad a partir de tres conceptos: la curiosidad, la creatividad y la necesidad de comprender el mundo.