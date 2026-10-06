La 21ª edición comienza este viernes y tendrá más de 200 propuestas gratuitas, con escritores, científicos, músicos y figuras destacadas durante diez días.

La Feria del Libro de Cipolletti abre sus puertas: todos los invitados y las actividades que no te podés perder.

Cipolletti se prepara para vivir uno de los grandes eventos culturales del año. Este viernes 9 de octubre comenzará la 21ª Feria del Libro Ciudad de Cipolletti , que durante diez días ofrecerá más de 200 actividades gratuitas en distintos espacios de la ciudad.

La edición de este año llevará el lema “Abrí tu mente” y tendrá una programación que incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, propuestas artísticas y actividades destinadas a escuelas.

La apertura oficial comenzará a las 19:30 en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , con la participación de 20 artistas de distintos puntos del Valle.

El inicio tendrá una puesta en escena especial con proyecciones, mapping y música en vivo. A las 20 se realizará el tradicional corte de cinta y quedará formalmente inaugurada la Feria.

Estefania Petrella

Luego, a las 20:30, el acto protocolar se trasladará a la Sala Teatro del CCC, donde se presentará el espectáculo “Abrí tu mente”.

La propuesta plantea un recorrido por la historia de la humanidad a partir de tres conceptos: la curiosidad, la creatividad y la necesidad de comprender el mundo.

Más de 200 propuestas durante diez días

La Feria se desarrollará desde el 9 hasta el 18 de octubre y tendrá una agenda especialmente amplia.

Durante esta edición habrá:

120 autores .

150 capacitaciones .

150 propuestas artísticas .

105 stands .

138 propuestas artístico-literarias y talleres para escuelas .

70 presentaciones de libros, charlas, capacitaciones y cine .

La participación de más de 80 escuelas con todos sus cursos.

Todas las actividades serán gratuitas.

Además, la programación incluirá dos eventos especiales: el Encuentro de Culturas, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre, y la Feria Semilla, prevista del 16 al 18.

Los invitados que llegan a Cipolletti

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de reconocidos escritores, científicos y figuras de la cultura.

Entre los invitados confirmados se encuentran:

Luis María Pescetti: ofrecerá un espectáculo musical el sábado 10 de octubre a las 17.

Diego Golombek: brindará la conferencia “¿Por qué hacemos lo que hacemos?”, el sábado 10 a las 20.

Viviana Rivero: presentará su libro Ellas el lunes 12 a las 19:30.

Facundo Manes: dará la charla “La ventaja humana en la era de la IA” el martes 13 a las 18:30.

Eduardo Sacheri: presentará Los días de la Constitución (1852-1880) el viernes 16 a las 20.

Paulina Cocina: participará de una entrevista y recorrido durante el cierre, previsto para el sábado 17 a las 18.

Cómo conseguir las entradas gratuitas

Aunque la mayoría de las actividades son de acceso libre, algunas propuestas tienen cupo limitado y requieren retirar previamente una entrada.

Desde la Dirección General de Cultura informaron que las entradas gratuitas para las presentaciones de los autores destacados pueden retirarse desde este lunes 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti.

La boletería funciona de lunes a viernes de 11 a 21, mientras que los sábados y domingos permanece abierta de 15 a 21.

Dónde consultar toda la agenda

La programación completa de la 21ª Feria del Libro puede consultarse en los canales oficiales de la Municipalidad de Cipolletti y en las redes sociales de la Dirección General de Cultura.

Con más de dos décadas de historia, la Feria vuelve a convertirse en uno de los principales encuentros culturales de la ciudad y se suma a la agenda de actividades por el 123° aniversario de Cipolletti.