La Feria del Libro de Cipolletti abre sus puertas: todos los invitados y las actividades que no te podés perder
La 21ª edición comienza este viernes y tendrá más de 200 propuestas gratuitas, con escritores, científicos, músicos y figuras destacadas durante diez días.
Cipolletti se prepara para vivir uno de los grandes eventos culturales del año. Este viernes 9 de octubre comenzará la 21ª Feria del Libro Ciudad de Cipolletti, que durante diez días ofrecerá más de 200 actividades gratuitas en distintos espacios de la ciudad.
La edición de este año llevará el lema “Abrí tu mente” y tendrá una programación que incluirá presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, propuestas artísticas y actividades destinadas a escuelas.
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Así será la inauguración
La apertura oficial comenzará a las 19:30 en el Parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), con la participación de 20 artistas de distintos puntos del Valle.
El inicio tendrá una puesta en escena especial con proyecciones, mapping y música en vivo. A las 20 se realizará el tradicional corte de cinta y quedará formalmente inaugurada la Feria.
Luego, a las 20:30, el acto protocolar se trasladará a la Sala Teatro del CCC, donde se presentará el espectáculo “Abrí tu mente”.
La propuesta plantea un recorrido por la historia de la humanidad a partir de tres conceptos: la curiosidad, la creatividad y la necesidad de comprender el mundo.
Más de 200 propuestas durante diez días
La Feria se desarrollará desde el 9 hasta el 18 de octubre y tendrá una agenda especialmente amplia.
Durante esta edición habrá:
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120 autores.
150 capacitaciones.
150 propuestas artísticas.
105 stands.
138 propuestas artístico-literarias y talleres para escuelas.
70 presentaciones de libros, charlas, capacitaciones y cine.
La participación de más de 80 escuelas con todos sus cursos.
Todas las actividades serán gratuitas.
Además, la programación incluirá dos eventos especiales: el Encuentro de Culturas, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre, y la Feria Semilla, prevista del 16 al 18.
Los invitados que llegan a Cipolletti
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia de reconocidos escritores, científicos y figuras de la cultura.
Entre los invitados confirmados se encuentran:
Luis María Pescetti: ofrecerá un espectáculo musical el sábado 10 de octubre a las 17.
Diego Golombek: brindará la conferencia “¿Por qué hacemos lo que hacemos?”, el sábado 10 a las 20.
Viviana Rivero: presentará su libro Ellas el lunes 12 a las 19:30.
Facundo Manes: dará la charla “La ventaja humana en la era de la IA” el martes 13 a las 18:30.
Eduardo Sacheri: presentará Los días de la Constitución (1852-1880) el viernes 16 a las 20.
Paulina Cocina: participará de una entrevista y recorrido durante el cierre, previsto para el sábado 17 a las 18.
Cómo conseguir las entradas gratuitas
Aunque la mayoría de las actividades son de acceso libre, algunas propuestas tienen cupo limitado y requieren retirar previamente una entrada.
Desde la Dirección General de Cultura informaron que las entradas gratuitas para las presentaciones de los autores destacados pueden retirarse desde este lunes 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti.
La boletería funciona de lunes a viernes de 11 a 21, mientras que los sábados y domingos permanece abierta de 15 a 21.
Dónde consultar toda la agenda
La programación completa de la 21ª Feria del Libro puede consultarse en los canales oficiales de la Municipalidad de Cipolletti y en las redes sociales de la Dirección General de Cultura.
Con más de dos décadas de historia, la Feria vuelve a convertirse en uno de los principales encuentros culturales de la ciudad y se suma a la agenda de actividades por el 123° aniversario de Cipolletti.
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