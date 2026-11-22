En base a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , te contamos cómo estará en clima en los próximos días. ¿Algún viajecito?

Se espera una semana agradable y con predominio del sol en Cipolletti.

Ahora sí parece Priavera ... Pasó la lluvia del sábado y la semana en Cipolletti comienza con condiciones agradables y amplitud térmica , pero el panorama cambiará de forma marcada hacia el cierre. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las temperaturas máximas irán en ascenso progresivo hasta superar la barrera de los 30 °C a partir del jueves , manteniendo el cielo mayormente libre de lluvias en toda la franja.

Para este domingo , el organismo prevé una jornada estable sin probabilidad de precipitaciones . La temperatura oscilará entre una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C , acompañadas por cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche .

El lunes 23 será el único día de toda la proyección con una leve chance de inestabilidad: el SMN estima un 10 % de probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. El termómetro marcará 15 °C de mínima y 25 °C de máxima , con cielo mayormente nublado en horas de la mañana y parcialmente nublado durante el resto del día.

Entre el martes 24 y el miércoles 25 se consolidará el buen tiempo, nuevamente con 0 % de probabilidad de precipitaciones y una máxima estable de 24 °C. Sin embargo, el miércoles mostrará un ascenso marcado en la temperatura mínima, que pasará de 13 °C a 20 °C, anticipando el ingreso de aire más cálido.

El calor se instala desde el jueves y no da tregua en la noche

El salto térmico más significativo llegará el jueves 26. Con cielo algo nublado en la primera mitad del día y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, la temperatura alcanzará los 31 °C de máxima, partiendo de una mínima de 20 °C.

El tramo final de la semana estará dominado por el calor sostenido y noches templadas a cálidas, siempre bajo cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista:

Viernes 27: será la jornada más exigente en cuanto a registros térmicos, con una mínima muy elevada de 28 °C y una máxima de 32 °C .

Sábado 28: se mantendrá el ambiente caluroso, con una mínima de 26 °C y una máxima que volverá a trepar hasta los 32 °C.

De este modo, la región pasará de un inicio de semana con mañanas frescas a un cierre con mínimas nocturnas de entre 26 °C y 28 °C, lo que reducirá considerablemente el alivio térmico durante la madrugada.