Cómo estará el clima este domingo y toda la semana en Cipolletti
En base a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), te contamos cómo estará en clima en los próximos días. ¿Algún viajecito?
Ahora sí parece Priavera... Pasó la lluvia del sábado y la semana en Cipolletti comienza con condiciones agradables y amplitud térmica, pero el panorama cambiará de forma marcada hacia el cierre. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas irán en ascenso progresivo hasta superar la barrera de los 30 °C a partir del jueves, manteniendo el cielo mayormente libre de lluvias en toda la franja.
Para este domingo, el organismo prevé una jornada estable sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C, acompañadas por cielo despejado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.
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El lunes 23 será el único día de toda la proyección con una leve chance de inestabilidad: el SMN estima un 10 % de probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. El termómetro marcará 15 °C de mínima y 25 °C de máxima, con cielo mayormente nublado en horas de la mañana y parcialmente nublado durante el resto del día.
Entre el martes 24 y el miércoles 25 se consolidará el buen tiempo, nuevamente con 0 % de probabilidad de precipitaciones y una máxima estable de 24 °C. Sin embargo, el miércoles mostrará un ascenso marcado en la temperatura mínima, que pasará de 13 °C a 20 °C, anticipando el ingreso de aire más cálido.
El calor se instala desde el jueves y no da tregua en la noche
El salto térmico más significativo llegará el jueves 26. Con cielo algo nublado en la primera mitad del día y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, la temperatura alcanzará los 31 °C de máxima, partiendo de una mínima de 20 °C.
El tramo final de la semana estará dominado por el calor sostenido y noches templadas a cálidas, siempre bajo cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista:
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Viernes 27: será la jornada más exigente en cuanto a registros térmicos, con una mínima muy elevada de 28 °C y una máxima de 32 °C.
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Sábado 28: se mantendrá el ambiente caluroso, con una mínima de 26 °C y una máxima que volverá a trepar hasta los 32 °C.
De este modo, la región pasará de un inicio de semana con mañanas frescas a un cierre con mínimas nocturnas de entre 26 °C y 28 °C, lo que reducirá considerablemente el alivio térmico durante la madrugada.
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