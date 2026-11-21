Cientos de vecinos salieron a celebrar la obtención del nuevo título del equipo del Vasco, que cortó la sequía internacional.

Como dicta la historia futbolera de la ciudad, la tradicional esquina de Roca y España se transformó este sábado en el epicentro absoluto de la fiesta xeneize . Apenas sonó el pitazo final en Barranquilla que consagró a Boca campeón de la Copa Sudamericana 2026, cientos de vecinos coparon el histórico cruce céntrico para desatar un festejo que llevaba 18 años esperándose.

Con el correr de los minutos, lo que comenzó con un puñado de hinchas agitando banderas frente a los locales comerciales de la intersección se convirtió en una multitud compacta. Familias con niños en hombros, jóvenes con camisetas históricas y referentes de las peñas locales dieron forma a una verdadera fiesta popular al ritmo de los bombos, redoblantes y los clásicos cánticos de cancha.

El cruce de Roca y España funcionó como el punto de concentración principal, pero la marea azul y oro desbordó hacia las cuadras aledañas, afectando la circulación en el microcentro cipoleño. Una incesante caravana de autos y motos rodeó la plaza San Martín y también transitó por las calles Fernández Oro, Alem y Mengelle , sumando el ensordecedor sonido de las bocinas al colorido de las bengalas de humo amarillo y azul que iluminaron la noche del Alto Valle.

Efectivos policiales e inspectores de tránsito municipal montaron un operativo preventivo en los accesos a Roca y España para desviar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de los peatones.

El desahogo tras la final en Colombia

La convocatoria en el centro de Cipolletti fue el reflejo del alivio y la alegría tras una final sólida del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Con los goles de Santiago Ascacibar (16' PT) y Miguel Merentiel (3' ST), Boca venció por 2 a 0 a Atlético Mineiro, cortó la sequía internacional que arrastraba desde 2008 y se convirtió en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana, un logro que los hinchas cipoleños celebraron hasta entrada la madrugada en su esquina más emblemática.