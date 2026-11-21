El Albinegro enfrentará por primera vez al Profe, que llegó al Federal en 2024. El conjunto santiagueño se convirtió en uno de los fuertes del norte.

Cipo vuelve a Santiago del Esterio, para enfrentar a Sarmiento de La Banda.

Cipo volverá a pisar suelo santiagueño después de casi 17 años . El Capataz de la Patagonia afrontará una nueva semifinal en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional y, del otro lado, tendrá a un rival desconocido en su historial, pero que en poco tiempo consiguió hacerse un lugar entre los protagonistas del Federal A .

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes . Para el Albinegro significará el regreso a una provincia que no visita desde diciembre de 2009, mientras que para el “Profe” será un partido otra vez en instancias finales como en su primera temporada en la categoría.

La historia reciente de Sarmiento de La Banda es tan corta como intensa. El conjunto santiagueño consiguió el ascenso desde el Regional Amateur en 2024 , después de una campaña invicta que coronó con una contundente victoria por 3 a 0 frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy .

Lejos de conformarse con llegar al Federal A, el Profe se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas del torneo. En su primera temporada, bajo la conducción de Pablo Martel, logró clasificarse a la final por el primer ascenso a la Primera Nacional. El 6 de octubre de 2024 enfrentó a Central Norte de Salta en el Bicentenario de Catamarca.

El encuentro terminó empatado sin goles y la definición fue por los penales. Allí apareció la figura de Leonardo “Cali” Rodríguez, arquero del Cuervo, quien contuvo dos remates pese a sufrir una luxación en su hombro izquierdo durante su primera intervención en la tanda.

Central Norte se impuso por 4 a 3 y consiguió el ascenso, mientras que Sarmiento debió continuar su camino por la Reválida.

Una Reválida con polémicas y otra final perdida

Después de caer ante Central Norte, Sarmiento tuvo una nueva oportunidad de ascender. El formato de aquella temporada contemplaba una promoción entre un representante del Federal A y otro de la Primera B Metropolitana.

El Profe dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca en cuartos de final, a Germinal de Rawson en semifinales y a Villa Mitre en la definición de la Reválida.

Por haber perdido la primera final, el conjunto santiagueño tuvo la posibilidad de definir aquellas series en su estadio de La Banda. Sin embargo, su recorrido también estuvo llena de controversias arbitrales.

En el enfrentamiento con Olimpo, los bahienses reclamaron penales que consideraron no sancionados. Frente a Germinal, en Rawson, el conjunto local cuestionó un gol anulado. Y en la serie decisiva ante Villa Mitre, el equipo bahiense sufrió dos expulsiones durante el encuentro de ida.

Más allá de aquellas polémicas, Sarmiento consiguió avanzar hasta la promoción frente a Los Andes, que llegaba después de perder su definición ante Colegiales. El equipo de Lomas de Zamora se impuso por 1 a 0 y dejó al Profe a las puertas de la Primera Nacional.

Con ello, en su primera temporada en el Federal A, Sarmiento disputó dos finales por el ascenso y perdió ambas.

Del protagonismo de 2024 a una nueva semifinal

En 2025, ya sin Pablo Martel al frente del plantel, Sarmiento consiguió sostenerse en la categoría y volvió a competir en instancias eliminatorias, aunque su recorrido terminó en los octavos de final de la Reválida.

La presente temporada comenzó con Julio Díaz como entrenador y un rendimiento irregular en su zona. Eso también se trasladó al Nonagonal, aunque los resultados le permitieron acceder a los cruces de la Reválida.

En los mano a mano el Profe encontró su mejor versión y consiguió avanzar hasta las semifinales y viene de eliminar a Alvarado en Mar del Plata, después de empatar 0 a 0 en el estadio José María Minella.

La última visita de Cipo a Santiago del Estero fue en 2009

Para encontrar el último partido de Cipolletti en tierras santiagueñas hay que retroceder hasta el 16 de diciembre de 2009. Aquella tarde, el Albinegro enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero por la cuarta fecha del Pentagonal del Torneo Apertura del viejo Argentino A.

El encuentro terminó igualado 1 a 1 frente al Ferroviario y, desde entonces, Cipolletti no volvió a disputar un partido oficial en aquella provincia.

Pasaron casi 17 años, diferentes planteles, entrenadores y formatos de competencia hasta que el camino del Federal A volvió a llevar al Capataz de la Patagonia hacia Santiago del Estero.

El último antecedente frente a un equipo santiagueño, sin embargo, es más reciente. En 2015, Cipolletti recibió a Mitre en La Visera de Cemento por la cuarta fecha del Tetradecagonal y consiguió una victoria por 2 a 0. Desde aquella presentación tampoco volvió a cruzarse oficialmente con un equipo de esa provincia.

A lo largo de su historia, Cipolletti disputó seis encuentros oficiales en Santiago del Estero, con un balance favorable. De esas seis presentaciones, el Albinegro consiguió dos victorias, empató en tres oportunidades y sufrió una sola derrota.