Cipolletti ya tiene rival para las semis: Alvarado quedó afuera en medio de un escándalo

Ocurrió en Mar del Plata, en la serie frente a Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

Cipolletti ya conoce el nombre de su próximo rival en la pelea por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Será Sarmiento de La Banda , que consiguió la clasificación a las semifinales del Federal A después de empatar 0 a 0 frente a Alvarado en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

El equipo santiagueño hizo valer el triunfo por 1 a 0 conseguido en el encuentro de ida y dejó en el camino al conjunto marplatense, que necesitaba ganar ante su gente para continuar en carrera.

De esta manera, el Albinegro tendrá que viajar a Santiago del Estero para disputar el primer partido de una serie que definirá el pasaje a la final.

La clasificación del Profe, sin embargo, quedó envuelta en un clima de polémica. El encuentro tuvo fuertes reclamos de los jugadores y el entorno de Alvarado contra el árbitro Diego Novelli, en una tarde que ya había comenzado con un episodio llamativo antes del pitazo inicial.

Uno de los episodios que generó mayor repercusión se produjo antes del inicio del encuentro. Según trascendió en la transmisión de LPF Play, tres personas habrían ingresado al vestuario de la terna arbitral, situación que demoró más de 20 minutos el comienzo del partido. También se denunció que durante algunos minutos el sector quedó sin la custodia correspondiente.

Durante el desarrollo, la tensión fue creciendo y los reclamos de Alvarado contra las decisiones de Novelli se hicieron sentir. Incluso los entrenadores de ambos equipos, Pablo Martel y Julio Díaz, fueron expulsados durante el encuentro. Solo Ascenso

Tras el partido, un hincha local quiso agredir al árbitro pero lo frenaron a tiempo y fue detenido.

"Diego Novelli"Porque tras finalizar el partido fue rodeado por los jugadores de Alvarado. El árbitro estaba tan nervioso que terminó el partido antes de tiempo. A su vez se llevaron detenido a un hincha del local. https://t.co/eRXHDllAcm — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026

Más allá de ese contexto, Sarmiento consiguió sostener la ventaja obtenida en Santiago del Estero y se llevó una clasificación importante en condición de visitante. Para Alvarado, en cambio, significó el final de su participación en la temporada.

Cómo será la semifinal entre Cipo y Sarmiento

El cruce tendrá un condimento especial por la ubicación de ambos equipos en la competencia. Cipolletti será el mejor clasificado de la llave, ya que ingresó a la Reválida como subcampeón del primer ascenso, luego de perder la final ante San Martín de Formosa.

Sarmiento de La Banda, por su parte, quedó como el equipo de peor ubicación entre los que siguen en carrera, por lo que le tocará enfrentar al Albinegro.

La serie comenzará el próximo domingo 22 de noviembre en Santiago del Estero y tendrá su revancha una semana después, el 29, en La Visera de Cemento. El conjunto de Fabián Enríquez contará con ventaja deportiva, por lo que podrá definir la clasificación en su estadio y tendrá el beneficio en caso de igualdad en el resultado global.

En el otro partido de este domingo, Douglas Haig logró un empate agónico ante Gimnasia de Chivilcoy, en un partidazo. Fue 2 a 2 y clasificación para el equipo de Pergamino por el 1 a 0 de la ida. El ganador espera a su rival que saldrá del cruce entre Olimpo y Kimberley, que está 1 a 1 y donde el aurinegro tiene ventaja deportiva en caso de igualdad.