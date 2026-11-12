Yago Piro, el gol que tanto buscó y la ilusión de Cipo: "Que la gente siga creyendo en nosotros"

El defensor marcó por primera vez con la camiseta albinegra y fue protagonista del importante triunfo ante Juventud Antoniana, en Salta.

Hay goles que se festejan por lo que significan en un partido y otros que tienen detrás una historia mucho más larga. Para Yago Piro , el tanto ante Juventud Antoniana , en Salta , tuvo ambas cosas. Fue el primero con la camiseta del club Cipolletti , después de muchos intentos, y llegó en un momento en el que el equipo necesitaba volver a sonreír tras uno de los golpes más duros de la temporada.

El defensor central apareció a los 41 minutos del segundo tiempo para darle la victoria por 1 a 0 al Albinegro en el estadio Fray Honorato Pistoia , por la ida de los cuartos de final de la Reválida del Federal A .

Un gol que desató el festejo de los visitantes, encendió todavía más un encuentro caliente y le permitió al Capataz regresar a la ciudad con una ventaja importante.

"Yago Piro"Por el gol de la victoria del jugador de Cipolletti ante Juventud Antoniana. https://t.co/KzVeMz7Xi5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 8, 2026

Un partido caliente y un gol que esperado

La visita a Juventud Antoniana estuvo lejos de ser un trámite. En el Fray Honorato Pistoia se jugó un partido intenso, disputado y con poco margen para el error. Los dos equipos sabían que cada detalle podía inclinar una serie eliminatoria.

“El partido fue normal de estas instancias, muy friccionado, nadie quiere regalar nada, se cuida mucho el arco propio y se intentan aprovechar las ocasiones que tengan, sobre todo de pelota parada, que sabíamos que tanto para ellos como para nosotros iban a ser importantes. Por suerte se nos pudo a nosotros”, dijo Piro a LMCipolletti.

Los minutos se consumían y la tensión crecía. Juventud intentaba resistir y el Albinegro buscaba aprovechar la oportunidad de llevarse una victoria como visitante.

Hasta que, a los 41 minutos del complemento, Piro encontró de cabeza el gol que tantas veces se le había negado.

“Contento por mi primer gol en el club, es algo que venía buscando hace mucho, venía trabajando para conseguirlo y no se venía dando. La verdad que feliz de que haya llegado en este momento y que haya servido para que el equipo saque una victoria de visitante”, expresó.

La cabeza después de perder la final

El triunfo en Salta tuvo un significado que fue más allá del resultado. Apenas dos semanas antes, Cipolletti había perdido la final por el primer ascenso frente a San Martín de Formosa, en San Francisco, Córdoba.

El plantel pasó de aquella chance de subir de categoría a tener que reconstruirse anímicamente para afrontar una nueva oportunidad en la Reválida. Juventud Antoniana, por su parte, llegaba con la intención de aprovechar el golpe que había sufrido Cipo en aquella final.

“La verdad es que era muy duro salir del momento que nos tocó vivir, estábamos muy convencidos de que se nos iba a dar, pero no fue así. Tuvimos que hacer mucho trabajo interior entre nosotros y entender que ahora arrancaba un campeonato nuevo”, reconoció el defensor.

La incertidumbre también estuvo presente antes de viajar a Salta. El grupo no sabía cómo iba a responder después de semejante golpe, mientras que Juventud Antoniana llegaba fortalecido por sus últimas presentaciones.

“Teníamos que otra vez dar una muestra de carácter y sabíamos que este primer partido iba a ser importantísimo porque ellos venían en alza, nosotros veníamos sin saber cómo nos iba a golpear o cómo íbamos a reaccionar y la verdad que es increíble cómo se lo tomó el grupo”, destacó.

Para Piro, la respuesta de sus compañeros fue una nueva demostración de la fortaleza grupal que llevó al Albinegro a pelear hasta los últimos meses del año.

“Es increíble cómo sigue yendo al frente y estoy contento de pertenecer a un grupo así. Estamos esperando ahora el partido de vuelta y con muchísimas ganas de volver a competir en lo más alto”, agregó.

Mientras Piro celebraba en Salta, del otro lado de la pantalla su familia también vivía un momento especial. El primer gol con Cipolletti no solamente significó un desahogo personal, sino también una alegría compartida con quienes lo acompañaron durante toda su carrera.

“Fue una alegría enorme, en WhatsApp tenemos un grupo todo juntos, de la familia, mi novia, la pareja de mi hermano, todos y la verdad que había un montón de mensajes. Estaban todos contentos, todos prendidos a la tele. La verdad que una felicidad para mí saber que ellos me acompañan, que están contentos. Es una alegría muy grande”, contó.

Un mensaje para los hinchas: “Vamos a dejar todo”

Cipolletti recibirá a Juventud Antoniana el domingo 15 de noviembre, desde las 15, en La Visera de Cemento. El triunfo en Salta dejó al equipo en una posición favorable, pero todavía resta completar la serie para conseguir el pasaje a semifinales.

Piro sabe que el acompañamiento de los hinchas volverá a ser fundamental. También reconoce que el plantel mantiene una deuda con aquellos que viajaron hasta Córdoba para acompañarlos en la final.

“Lo de la gente es increíble, ya nos han demostrado que están con nosotros, nos han demostrado su apoyo. Nosotros genuinamente como grupo nos sentimos en deuda porque sabemos el esfuerzo que se hizo para llegar hasta Córdoba, sabemos que nos hicieron sentir locales”, sostuvo.

El defensor no esquivó el dolor por aquella oportunidad perdida, pero dejó un mensaje de esperanza para lo que viene.

“Realmente queríamos otro final, pero nos toca este, lo vamos a afrontar y como es este grupo que va al frente. Esperamos lo que va a ser, la cancha va a estar repleta, va a ser una fiesta y que la gente siga creyendo en nosotros porque realmente vamos a dejar todo ahí adentro para poder hacerlos felices”, concluyó.