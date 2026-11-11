Rodrigo Díaz ganó en Villa Regina y es el nuevo líder de la Vuelta al Valle

El sanjuanino de JC Competición se impuso en un sprint decisivo y desplazó a Leonardo Cobarrubia después de dos jornadas.

La 83° edición de la Vuelta al Valle tuvo este miércoles un cambio importante en Villa Regina . Rodrigo Díaz , de JC Competición , se impuso en la segunda etapa después de 110 kilómetros y pasó a comandar la clasificación general , desplazando a Leonardo Cobarrubia , ganador de la jornada anterior en Allen.

La etapa se desarrolló sobre un circuito urbano de 10 kilómetros , recorrido en 11 oportunidades, con largada y llegada en la Plaza de los Próceres . Díaz completó el trazado en 2h40m49s y fue el más rápido en la definición entre los corredores que consiguieron llegar cortados del pelotón.

El podio lo completaron Juan Echeverría , del Club Náutico Boca de Cufré , y Mauricio Domínguez , también de JC Competición. El pelotón principal arribó casi un minuto más tarde, por lo que la fuga terminó teniendo un peso decisivo en la pelea por la general.

La fuga que cambió la carrera

La jornada tuvo varios intentos de escapada. Primero se formó un grupo integrado por Maximiliano Navarrete, Kevin Castro, Pablo Vommaro, Martín Kijuto y Lionel Gamboa, que llegó a conseguir alrededor de 30 segundos de diferencia antes de ser neutralizado.

La acción decisiva apareció en la octava vuelta. Ocho ciclistas consiguieron abrir nuevamente una brecha, esta vez superior al minuto: Díaz, Domínguez, Daniel Juárez, Cobarrubia, Anderson Maldonado, Matías Cedeira, Ruiz Cárdenas y Echeverría.

El grupo sostuvo la ventaja camino al cierre y dejó servido un sprint reducido por la victoria. Díaz respondió mejor en los últimos metros y consiguió su primer triunfo de etapa en esta edición.

Cobarrubia sufrió una pinchadura dentro de los últimos tres kilómetros y perdió contacto con la fuga. Como el inconveniente ocurrió dentro de la zona de seguridad, recibió el mismo tiempo que los corredores del grupo delantero, aunque las bonificaciones permitieron que Díaz pasara al frente.

El resultado también confirmó el fuerte comienzo de JC Competición, que colocó a dos corredores entre los tres primeros y pasó a ocupar un lugar central en la lucha de esta edición.

La jornada incluyó además tres metas sprint, sin bonificación para la general pero con un premio de 400.000 pesos. Los ganadores fueron Martín Silva, Pablo Vommaro y Daniel Juárez.

Cómo había quedado la general después de Allen

El cambio de líder se explica por la mínima diferencia con la que había comenzado la jornada. En la primera etapa, disputada entre Allen y Guerrico sobre 130 kilómetros, Cobarrubia se había impuesto con 2h49m42s, seguido por Díaz y Gerardo Tivani.

Las bonificaciones habían dejado al representante de Shania Competición primero en la general con 2h49m32s, apenas cuatro segundos por delante de Díaz y seis sobre Tivani.

También había comenzado al frente de la categoría Sub 23 Lorenzo Heredia, de la Agrupación 5 de Diciembre A, dentro de una clasificación inicial extremadamente apretada.

La segunda etapa rompió ese equilibrio y dejó a Rodrigo Díaz como nuevo referente de la carrera. Todavía queda buena parte de la Vuelta por delante, pero JC Competición ya consiguió dar un golpe importante en Regina y colocar a uno de sus hombres en lo más alto.