A 29 años del primer Triple Crimen de Cipolletti: "Para mí las personas que fueron caminan entre nosotros"

Agustina Bonetti, la hija de una de las víctimas, apuntó a los posibles cómplices de Claudio Kielmasz, el único condenado. El sábado habrá una nueva marcha en reclamo de justicia.

Agustina Bonetti, hija de María Emilia, una de las víctimas del triple crimen, cuestionó la investigación judicial y apuntó al silencio de Claudio Kielmasz, el único condenado.

Este miércoles se cumplen 29 años del primer triple crimen de Cipolletti, en el que fueron asesinadas Verónica Villar y las hermanas María Emilia y Verónica González, entonces de 22, 24 y 17 años de edad.

El espantoso hecho generó un enorme impacto en todo el país, y se tejieron innumerables elucubraciones acerca de sus posibles autores -tanto intelectuales como materiales-, y el porqué de tanta saña. Porque a las chicas las secuestraron, las mantuvieron cautivas y les provocaron múltiples heridas antes de asesinarlas y dejarlas tiradas a la vera de las vías que conducen a Ferri. Dos días después encontraron sus cuerpos bajo unos olivillos.

La investigación judicial-policial, que quedó fuertemente cuestionada por su ineficiencia y presuntas complicidades y encubrimiento, se concentró en Claudio Rodolfo Kielmasz, el único condenado por el caso, quien cumple prisión perpetua y recientemente fue trasladado a la cárcel federal de General Roca.

El pedido de justicia que se reitera

Para conmemorar la dolorosa fecha, este sábado se realizará una nueva marcha en reclamo de justicia. Fue convocada a las 18 en la plaza San Martín. Ya adelantó que asistirá Agustina Bonetti, hija de María Emilia, quien en aquel momento tenía tan solo 3 años de edad y había quedado en la casa de sus abuelos cuando su mamá, su tía y la amiga salieron aquel domingo a caminar por la zona de chacras, como lo hacía mucha gente y lo hace actualmente.

La joven pidió mantener viva la memoria para no olvidar lo que sucedió y apuntó a la desprolijidad con que se manejó la causa judicial y al papel en el que se puso Kielmasz, quien resultó condenado como “partícipe necesario”, lo que indica que hubo otros involucrados.

El rol de Kielmasz y su sospechoso silencio

“Esta persona dio muchas versiones diferentes. En el mismo juicio hubo cosas que estuvieron mal. Dio mucha información que desvió el foco de las personas que realmente fueron”, expresó la joven en una entrevista por LU19. Para Agustina, como transmite el sentir de buena parte de la población, Kielmasz no actuó solo, pero extrañamente prefiere no hablar.

“Siempre le digo a mi abuelo (Ulises González): para mí las personas que fueron caminan entre nosotros y no sé si viven en Cipolletti el día de hoy. Les pesará la conciencia y creo que si existe una justicia divina, en algún momento se ocupará de hacer lo suyo”, sostuvo.

El comportamiento de Kielmasz, a pesar de los años que lleva tras las rejas, también le llama la atención, aunque deduce qué le puede estar sucediendo. “Creo que está soportando lo que está soportando porque alguien no quiere que abra la boca y le debe estar pagando a él o a la familia”, aseveró.

La joven sostiene que “alguna tramoya tiene que haber ahí, sino tantos años sin abrir la boca, nadie lo podría lograr, ni siquiera el más psicópata de los psicópatas”, añadió.

La caminata fatídica

La tarde del domingo 9 de noviembre de aquel 1997 las tres chicas salieron a caminar como lo hacían cada tanto. Fueron en el Renault 9 del papá de las hermanas y lo dejaron estacionado en el barrio Magister, en la casa de Alejandra Meraviglia, una amiga que las solía acompañar, pero que ese día no estaba en el lugar. Eran cerca de las 19, y en plena primavera aún había luz solar.

Según lo que se pudo reconstruir, salieron por la circunvalación Humberto Ilia hasta la calle San Luis y de ahí hacia el lado de Ferri. Pero en alguna parte de ese trayecto fueron raptadas.

Cerca de las 11 de la noche de ese domingo y al advertir que las chicas no regresaban y el auto seguía estacionado en el barrio Magister, Ulises González fue a las Subcomisaría 69 (actual comisaría 32) a radicar la denuncia. Sin embargo, no se la tomaron. Le dijeron que tenía que esperar 48 horas. Con ayuda de amigos comenzaron a buscarla por los sectores que salían a caminar. Pero no las encontraron. En las horas siguientes y con la trascendencia pública que tomó la desaparición, se sumó más gente a los rastrillajes, con la participación de la policía, cuya intervención terminó totalmente cuestionada.

El martes 11 en horas de la mañana, el vecino Dante Caballero que había salido con su perra por la zona de las vías, encontró los cadáveres en medio de una exuberante vegetación.

A los pocos minutos una multitud se concentró en el lugar. Allí empezaron las primeras sospechas sobre el accionar policial y judicial, porque ni siquiera se protegió la escena para que no fuera contaminada. Después se conocieron otras irregularidades que incrementaron las suspicacias y las dudas sobre la eficacia de la investigación y una mecánica de encubrimiento. Incluso la extraña muerte de testigos.

De vuelta al Alto Valle

Claudio Kielmasz es el único condenado a prisión perpetua por el Triple Crimen de Cipolletti y está detenido desde hace aproximadamente cuatro meses en la Colonia Penal U5 de Roca. Su traslado se realizó durante la noche, en medio de un importante operativo de seguridad, después de haber pasado por distintas cárceles del país.

Desde octubre de 2023, se encontraba detenido en el establecimiento federal de calle Palacios desde la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa. No es la primera vez que cumple parte de su condena en Roca: en abril de 2017 estuvo en la misma cárcel durante aproximadamente 20 días, luego de que la Justicia autorizara un traslado para facilitar el contacto con su familia.

En los últimos años ha pedido reiteradamente beneficios en su detención y salidas transitorias. Uno de los aspectos más controvertidos de su situación penitenciaria es el resultado de las evaluaciones realizadas durante su encierro. Distintos informes psicológicos y psiquiátricos identificaron rasgos psicopáticos, dificultades para desarrollar empatía y características manipuladoras de su personalidad. Esas conclusiones fueron consideradas por los tribunales al momento de analizar sus solicitudes para acceder a beneficios penitenciarios.

En 2010, una evaluación forense advirtió sobre rasgos antisociales y dificultades para reconocer los derechos y sentimientos de otras personas. Tres años después, cuando solicitó salidas transitorias, la Justicia volvió a considerar las características de su personalidad y rechazó el pedido.

Informes psicológicos negativos

Uno de los informes más contundentes fue elaborado en 2015 por el psiquiatra Ricardo Risso. El profesional señaló que Kielmasz había aprendido de sus evaluaciones anteriores y seleccionaba cuidadosamente qué aspectos de sus pensamientos y sentimientos mostraba durante las entrevistas. También sostuvo que no era esperable que desaparecieran los rasgos psicopáticos identificados.

En 2016, el juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos hizo referencia a los problemas para establecer una relación terapéutica estable con una profesional que debía intervenir en su tratamiento. Las evaluaciones desfavorables continuaron siendo consideradas en posteriores solicitudes de beneficios penitenciarios.

Los informes adversos fueron uno de los obstáculos recurrentes en sus intentos de acceder a salidas transitorias, aunque no todas las evaluaciones realizadas durante su detención tuvieron el mismo resultado.

La historia judicial de Kielmasz tiene otro antecedente vinculado con un crimen ocurrido en Cipolletti. El 26 de junio de 1993, Yanet Opazo fue atacada a tiros y murió al día siguiente, mientras que su amiga Claudina Kilapi resultó gravemente herida.

Durante la investigación, Kielmasz fue señalado como sospechoso y llegó a estar procesado, pero posteriormente resultó sobreseído. En 2006 declaró como testigo en el juicio por el asesinato de Opazo y negó haber cometido el crimen y el ataque a Kilapi.