El Municipio continúa con el plan de mantenimiento de espacios verdes: dónde trabajarán esta semana

El Municipio de Cipolletti continúa realizando tareas de mantenimiento y cuidado de espacios verdes en diversos sectores y barrios de la ciudad.

Las tareas de corte de césped se complementan con tareas diarias de mantenimiento, como perfilado, riego, resiembra y limpieza , garantizando el buen estado y la conservación de los espacios verdes de la ciudad de Cipolletti.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos , se informó el cronograma de corte de césped y mantenimiento previsto para la presente semana hasta el 13 de noviembre.

Este miércoles 11 de noviembre estarán en el Paseo de la familia y en la plaza San Martín. Además, realizarán tareas sobre calle Sarmiento. De cara al comienzo del evento gastronómico "Ritual", los trabajadores del área trabajarán sobre el parque Rosauer incluyendo la rotonda.

Por otra parte, se comunico que el cronograma continúa en el barrio Milenium y el paseo de la Niñez. En tanto, en esta misma jornada se abocarán a calle Maipú y Pioneros.

Respecto del jueves 12 de noviembre, trascendió que estarán con cortes de césped y mantenimiento en las siguientes zonas:

• Ciclovía Vélez Sarsfield

• Antártida

• Anai Mapu

• Raul Alfonsin

• Salon 1224 Viv.

• Plaza comisaría 1200 Viv.

Para finalizar la semana, el viernes 13 de noviembre la Municipalidad de Cipolletti informó que los trabajos a realizar se enmarcan en:

• Pacheco

• Derivador

• CCC

• Jorge Newbery

• Malvinas

• Los Tilos

• Ana Zerdán

Corte de luz en Cipolletti: qué zonas serán afectadas este miércoles

En Cipolletti, la interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 8 y las 12.

El corte alcanzará a la calle Rural A5-2 y diferentes establecimientos y emprendimientos de la zona. Entre los sectores afectados se encuentran:

Predio Don Pedro.

Cancha Los Álamos.

Los Noninos II.

Dinos Terra.

Softhard Argentina.

De León S.A.

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Desde Edersa explicaron que las interrupciones son necesarias para ejecutar tareas de poda preventiva, mantenimiento y modernización de las instalaciones eléctricas.

Los trabajos se concentrarán en las redes de media tensión y buscan mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema.

La distribuidora solicitó a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del suministro.