Desarticularon dos kioscos narco en Cipolletti: secuestraron drogas, un arma, dinero, un loro y dos tortugas

Una denuncia al 0800 Drogas impulsó la investigación que derivó en allanamientos en las 1200 Viviendas. Seis personas quedaron involucradas en la causa judicial.

La policía informó que desactivaron dos kioscos narcos que funcionaban en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, en un operativo realizado el último lunes en horas de la tarde.

Como resultado secuestraron cocaína, marihuana, balanzas, dinero, un arma, balas y dos animales silvestres en cautiverio, lo que está penado por la ley. Seis personas quedaron involucrados en la causa que se tramita en la Justicia Federal. También se abrió otra en el fueron provincial, por los animales.

Según se precisó, una denuncia anónima realizada al 0800 DROGAS (333-4124) de la Secretaría de Narcocriminalidad, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, impulsó una investigación que se desarrolló durante cerca de tres meses. El testimonio, indicaba que en dos domicilios del populoso conglomerado habitacional ubicado al norte de la ciudad se comercializaban drogas.

Con esos datos, la Delegación Toxicomanía zona Alto Valle Oeste de Cipolletti inició las tareas para reunir elementos que permitieran establecer cómo funcionaban los presuntos puntos de venta de estupefacientes.

Tareas de inteligencia en el barrio

Durante cerca de 90 días se desarrollaron tareas de inteligencia y recolección de pruebas en el terreno, bajo la dirección y fiscalización de la Fiscalía Federal de Roca, a través del Área de Casos Sencillos. Los elementos reunidos permitieron avanzar con las medidas judiciales y obtener las órdenes de allanamiento correspondientes.

El procedimiento se llevó a cabo el lunes, entre las 16 y las 20, y se enfocó en dos domicilios del plan de viviendas. Vecinos contaron que imprevistamente una gran cantidad de policías se concentró en las inmediaciones. Entre otras dependencias, actuó un equipo del grupo especial COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-, cuyos efectivos se encargaron de la seguridad durante el desarrollo de las diligencias.

En las viviendas, el personal policial encontró cocaína y marihuana distribuidas en envoltorios para su comercialización, aunque no se precisaron las cantidades. También secuestró dos balanzas, elementos de corte y fraccionamiento y diez teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación.

Entre los elementos incautados también había una pistola Bersa calibre 22, cartuchos de distintos calibres y una suma superior a los $700.000 en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones. Todo quedó a disposición de la Justicia Federal.

Como resultado de los procedimientos, seis personas mayores de edad -tres hombres y tres mujeres- fueron notificadas de la formación de causa por presunta infracción a la Ley 23.737. Su situación quedó supeditada a las próximas resoluciones judiciales, mientras continúa la investigación para profundizar el análisis de las pruebas reunidas.

La sorpresa: dos animales silvestres

De acuerdo a lo precisado por las fuentes oficiales, durante uno de los allanamientos también se encontraron tres animales silvestres en cautiverio: un loro y dos tortugas. Ante esta situación, intervino personal de Fauna Silvestre, que realizó el decomiso de los ejemplares y labró las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Provincial 5796.

"El procedimiento fue resultado del trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, la Secretaría de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Fiscalía Federal de Roca. La investigación se originó en un aporte recibido a través del 0800-333-4124 y avanzó durante tres meses hasta concretar las medidas judiciales en el barrio 1200 Viviendas", se resaltó.