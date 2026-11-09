Mediante un control de rutina dieron con un vehículo en el que dos jóvenes transportaban varios cogollos de cannabis sativa

Iban a Las Grutas con marihuana y la perra antinarcóticos los delató en Pomona. Foto: Gentileza.

Un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 250 derivó en un procedimiento antinarcóticos este sábado a la altura de Pomona . Dos jóvenes oriundos de Villa Regina que viajaban con destino a la costa rionegrina terminaron imputados luego de que la can adiestrada detectara la sustancia en el rodado.

El hecho ocurrió durante las tareas de identificación que realiza habitualmente la Policía de Río Negro sobre las rutas de la región. En ese contexto, los efectivos detuvieron la marcha de un Peugeot 308 en el que se desplazaban dos hombres de 27 y 26 años.

Al momento de la inspección intervino Mora , la perra especializada de la fuerza, quien al realizar un recorrido externo alrededor del auto hizo una marcación positiva en forma inmediata.

Ante el alerta del animal, los uniformados le consultaron al conductor si llevaba algún tipo de estupefaciente. El joven no solo respondió afirmativamente, sino que entregó de manera voluntaria una bolsa que contenía varios cogollos de cannabis sativa.

Tras el hallazgo, se le dio intervención al fiscal federal de turno, Facundo Lencinas, quien ordenó el secuestro del material y la notificación formal del conductor. En el lugar trabajó personal de la Delegación de Toxicomanía para la prueba de campo y las actuaciones correspondientes.

Por el caso se inició un legajo preliminar por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737, con la causa radicada en el Juzgado Federal de General Roca.

Investigan el incendio de una camioneta en zona rural de Regina

Una camioneta Ford Ranger Raptor fue consumida totalmente por un incendio durante la madrugada del sábado en la zona rural de Villa Regina. El hecho es investigado para determinar si se trató de un episodio accidental o si el fuego fue provocado intencionalmente.

El episodio fue denunciado por el propietario del vehículo, un productor de 52 años, quien indicó que alrededor de las 21 del día anterior se había retirado de su domicilio, ubicado en la zona de chacras, dejando la camioneta estacionada en el patio de la propiedad. Sin embargo, cuando regresó, cerca de la 1:50, encontró el vehículo envuelto en llamas y con daños totales.

El propietario manifestó que no tiene cámaras de seguridad en el predio y que, por el momento, no tiene sospechas sobre lo ocurrido.