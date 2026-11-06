Tabajadores de galpones de empaque denuncian fallas en el cobro de sueldos y aportes

El Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén advirtió sobre un alto nivel de precarización laboral en los establecimientos de empaque.

Tras realizar inspecciones en galpones de distintas localidades, el sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén detectó que hay irregularidades en el pago de salarios así como en la garantía de los aportes de los trabajadores.

El secretario general, Máximo Santibáñez , dialogó con LM Cipolletti y advirtió sobre un alto nivel de precarización laboral en los establecimientos de empaque de la ciudad de General Roca. Al momento, de 22 establecimientos relevados, 16 estarían trabajando prácticamente con personal no registrado.

El referente de los trabajadores de los galpones de empaque describió que las irregularidades están presente tanto durante la temporada de cosecha como en la etapa de postemporada.

Santibáñez explicó que uno de los principales problemas está relacionado con la cantidad de días que los empleadores declaran en los recibos de sueldo. Según indicó, hay trabajadores que cumplen jornadas durante prácticamente todo el mes, pero reciben comprobantes en los que figuran muchos menos días de los efectivamente trabajados.

Al momento se han registrado casos de empleados que durante la temporada trabajan un promedio de entre 45 y 70 días pero, su liquidación, no condice con su actividad. señaló que, durante la postemporada, algunos trabajadores cumplen entre 16 y 18 días, pero en sus recibos solamente aparecen cuatro o cinco. Santibañez manifestó: "Esto perjudica el bolsillo de los empleados con todo lo que eso implica".

Galpones de empaque

Sobre las inspecciones

Frente a este escenario, el sindicato está llevando adelante inspecciones en diferentes puntos de Río Negro y Neuquén, en articulación con las delegaciones de la secretaría de Trabajo provincial. Santibáñez aseguró que existe diálogo con las patronales antes de avanzar con medidas gremiales, aunque reconoció que en algunos casos los empleadores no brindan respuestas a los reclamos.

Consultado sobre las condiciones en las cuales cientos de rionegrinos y neuquinos trabajan dentro de los galpones donde seleccionan la fruta, mencionó el estado de las instalaciones y agregó que "hay casos de techos deteriorados, filtraciones e irregularidades de la instalación eléctrica".

El objetivo de las inspecciones, sostuvo, es detectar las irregularidades, lograr la registración de los empleados y garantizar que se respeten sus derechos laborales.

Dónde pueden realizar los reclamos

Finalmente, el secretario general convocó a los trabajadores que estén atravesando situaciones de incumplimiento salarial o irregularidades en sus aportes a acercarse al sindicato.

Los reclamos pueden canalizarse a través de los delegados internos de cada galpón de empaque o directamente en las seccionales gremiales de cada localidad, entre ellas General Roca, Villa Regina y Cipolletti. También pueden comunicarse con el Consejo Central del sindicato y sus secretarios generales.

El dirigente insistió en la importancia de denunciar estas situaciones para evitar que la necesidad de trabajar termine llevando a los empleados a aceptar condiciones laborales que vulneran sus derechos.

Por último, fue consultado sobre qué sucederá esta temporada 2026-2027 con las cantidades de fruta teniendo en cuenta las últimas tormentas y la caída de granizo - puntualmente localizadas en Valle Medio- y afirmó que se necesitan óptimos resultados en una serie de cuestiones. En este sentido, mencionó la necesidad de mejora de la economía nacional porque "hay muchas cámaras que están llenas porque no hay venta" y también el factor climático y afirmó " necesitamos una cosecha buena de cereza, pera y manzana".

Golpe a la fruticultura: así quedaron las manzanas en la última tormenta de granizo en Valle Medio

Uno de los afectados fue Juan Oller, quien realizó una primera recorrida por su chacra y encontró daños en prácticamente todas las manzanas de uno de sus cuadros. Aunque todavía no pudo determinar qué superficie resultó alcanzada, describió un escenario preocupante.

"La fruta está bastante golpeada. No está rota, pero sí muy golpeada", relató en declaraciones a Agrovalle. Y graficó el impacto del fenómeno con una frase contundente: "Cada manzana debe tener siete u ocho golpecitos".