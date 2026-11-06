Roca completó el pago de sueldos con un aporte de la Provincia

El Municipio pagó el saldo salarial pendiente gracias a fondos girados por la Provincia. El Gobierno rionegrino anticipó el envío de fondos de coparticipación.

El Municipio de General Roca completó este jueves la cancelación de los salarios correspondientes a sus empleados públicos, al acreditar el 30% restante que había quedado pendiente tras el desdoblamiento de los haberes. La acreditación total se concretó 24 horas después de que la gestión municipal saldara la primera parte del 70%.

Aunque desde la administración encabezada por la intendenta María Emilia Soria se había señalado que se trabajaba para reunir fondos dentro de un plazo de cinco días hábiles, fuentes del Gobierno de Río Negro confirmaron que los recursos que permitieron completar los salarios provinieron de un anticipo de coparticipación. La comuna roquense deberá devolver dicho monto en dos cuotas.

En este escenario, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió a la situación financiera que atraviesan los municipios y la Provincia. Durante una entrevista con Radio Noticias , el mandatario indicó desconocer los motivos específicos que llevaron a la gestión roquense a pagar en cuotas, aunque advirtió sobre la retracción generalizada en la recaudación.

"Hay una caída de recursos, la falta de ingresos de gran parte de la economía, los salarios que no alcanzan, hay un amesetamiento permanente en los ingresos impositivos, provinciales y municipales", analizó el titular del Ejecutivo provincial. Asimismo, puso el foco en la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y remarcó: "Si el nivel de gasto no tiene relación con los ingresos, se complica".

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck mencionó los avances del Tren del Valle, el traspaso de las rutas nacionales y opinó sobre las declaraciones recientes de Nación sobre impuestos a los combustibles. Estefania Petrella

En la misma línea, Weretilneck planteó que el escenario económico actual sin inflación acelerada exige una administración más rigurosa del gasto. "Vivir sin inflación significa administrar los recursos públicos de una manera más fina. La inflación, al generar mayores recursos, disimulaba la ineficiencia en las políticas públicas. Hoy, cuando se tienen recursos estables o con un crecimiento chiquitito, cuando al gasto lo hace crecer de una manera desproporcionada, termina teniendo ese tipo de problemas", aseveró.

Paritarias y el impacto del contexto nacional

Respecto a las negociaciones salariales con los gremios estatales, el gobernador consideró que las recomposiciones deben alinearse a la inflación actual y no a los porcentajes del pasado. "Tenemos los gremios acostumbrados a paritarias del 10, 15, 30 por ciento. Hoy no existe más, porque no hay ingreso que pueda sostener una paritaria de esas características. Entonces, las paritarias están relacionadas a la inflación. Que a un trabajador le digan 'te voy a aumentar el sueldo un 1,9%' no da. Pero lamentablemente esto forma parte de otra Argentina", explicó.

Por último, a pesar de sus diferencias con la gestión que encabeza Javier Milei, Weretilneck reconoció la desaceleración de los precios a nivel nacional: "Así como cuestiono al Gobierno nacional, hay que reconocer que el tema inflacionario es un acierto".

Para finalizar, destacó el valor de la estabilidad institucional: "Nosotros necesitamos confianza, es el valor más importante que tiene una provincia, un municipio y una nación. Cuando uno inspira confianza, es mirado de otra forma".