El rionegrino que brilla en River y conoció a Lionel Messi en Miami

El futbolista categoría 2011 sumó minutos en los tres partidos de la fase de grupos y fue titular en la victoria ante el Inter de Milán.

El joven futbolista roquense Juan Ignacio Lezcano Canedo vive una experiencia internacional con River Plate en la Messi Cup 2026 , el torneo juvenil que reúne en Miami a destacados clubes del fútbol mundial.

El jugador, nacido en 2011 (con inferiores en Deportivo Roca ) e integrante de las divisiones inferiores del Millonario, tuvo participación en las tres presentaciones del equipo durante la fase de grupos, con una presencia que fue creciendo a lo largo de la competencia.

En el debut frente al Chelsea de Inglaterra, que terminó igualado sin goles, Lezcano Canedo ingresó durante algunos minutos. En el segundo encuentro, en el que River se impuso por 2-0 ante el Ajax de Países Bajos, disputó todo el segundo tiempo.

Su participación continuó en el tercer compromiso, frente al Inter de Milán, cuando el roquense fue incluido entre los titulares en la victoria por 3-1 que le permitió al conjunto de Núñez quedarse con el primer puesto del Grupo A.

Con estos resultados, River avanzó a los cuartos de final de la Copa de Oro, instancia en la que derrotó a Flamengo de Brasil por 2 a 1, este miércoles, y accedió a las semifinales.

Una foto que lo dice todo

Además de disfrutar del encuentro deportivo, el roquense Juan Ignacio Lezcano Canedo tuvo "la mejor foto de todos los tiempos":

Lezcano Canedo, formado en la escuelita de fútbol infantil "El Nene", fundada y dirigida por el histórico exfutbolista Ángel "Nene" Travesino y con paso por todas las inferiores de Deportivo Roca con la 2011, hasta llegar a los planteles de primera y tercera.

Cómo ha sido el desempeño del club millonario

El Millonario tuvo una destacada muestra de carácter para dar vuelta el compromiso después del tanto de Joao Silva a los cuatro minutos de juego. Los goles de Bautista Burgueño y Jorge Ibarra le dieron la victoria a la Banda y se medirá en la próxima instancia a Atlético de Madrid, que viene de eliminar al Barcelona. El vencedor chocará en la definición de la Copa Oro contra el ganador de Palmeiras y Ajax.

A partir de semifinales se modifica un punto del reglamento: hasta ahora los partidos se jugaban con dos tiempos de 30 minutos, pero en las semifinales y la final cada etapa durará 35′. Este torneo juvenil Sub 16 tiene la participación de 16 equipos, entre los que está Boca Juniors, pero el xeneize cayó 2-1 frente a Ajax en los cuartos. Más allá de la derrota, el cuadro de la Ribera sigue en competencia y se medirá este viernes desde las 21 horas con el Benfica en la pelea por terminar en el quinto lugar.

El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo en la Messi Cup

Lionel Messi compartió con los jóvenes talentos que emergen en el mapa del fútbol internacional. El astro dedicó unos minutos de su presencia en el complejo del Inter Miami para tomarse fotografías con los jugadores de River Plate, quienes participan de la Messi Cup en los Estados Unidos y se llevaron un recuerdo imborrable junto al campeón del mundo en medio del entretiempo del encuentro de cuartos de final con victoria 2-1 ante Flamengo.

¡No todos los días tienes la oportunidad de tomarte foto con MESSI!River aprovechó el medio tiempo de su partido para conseguir la gran postal https://t.co/vTy53K6C0L — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 28, 2026

El cronograma rumbo a la final de la Messi Cup

En la recta final de esta instancia deportiva, el cronograma de partidos queda conformado de la siguiente manera:

Sábado 31 de octubre:

16:00 - River Plate vs. Atlético de Madrid

18:00 - Palmeiras vs. Ajax

El partido final se disputará el domingo 1 de noviembre a las 18 horas.