Caza furtiva en Río Negro: secuestran armas, una camioneta, una lancha y animales en operativo sorpresa

Los sospechosos se trasladaban en una Ford Ranger y llevaban una lancha, tres jabalíes y armas, entre otros elementos.

Un operativo conjunto de la Comisaría 19ª de Luis Beltrán y la Brigada Rural de la Regional IV interrumpió una presunta actividad de caza ilegal en la zona del balneario municipal. El procedimiento concluyó con cuatro personas demoradas , el secuestro de equipamiento de logística, armas y el hallazgo de tres jabalíes faenados.

El operativo comenzó cuando efectivos de la Brigada Rural divisaron una embarcación en navegación sospechosa por la zona del río, vinculada presuntamente a actividades de caza no autorizadas.

Al interceptar la movilización en la costa, el personal identificó a cuatro hombres mayores de edad , domiciliados en las localidades de Choele Choel, Lamarque y Luis Beltrán . Los sujetos se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Ranger que remolcaba una lancha y transportaba a más de media docena de perros adiestrados para la caza.

Sangre, armamento y rastrillaje en la zona

Durante la inspección de rutina, la policía observó manchas hemáticas en las prendas de los sospechosos y en diversos sectores de los vehículos. Al revisar el equipamiento, hallaron una carabina calibre 22 con más de 30 cartuchos (que contaba con la documentación en regla), dos cuchillos, cuatro equipos de comunicación portátil y siete collares de tela para la jauría.

En paralelo, agentes rurales realizaron un rastrillaje por las inmediaciones del balneario y hallaron tres ejemplares de jabalí a pocos metros del lugar. Por las condiciones del hallazgo, se presume que los animales fueron descartados por los sospechosos al percatarse de la presencia policial.

Actuaciones judiciales y secuestro de bienes

Frente a las evidencias, la policía dio intervención por la presunta infracción a la Ley Provincial N.º 5796, referente a la protección de la fauna silvestre en Río Negro.

Los cuatro involucrados fueron trasladados a la sede policial para concretar los trámites legales correspondientes. En tanto, la camioneta Ford Ranger y la lancha quedaron depositadas y resguardadas en el predio de la dependencia policial mientras avanza la causa.

En otro hecho reciente, desarticularon red de caza ilegal

Una investigación judicial permitió descubrir la presunta base de operaciones de una organización dedicada a la caza furtiva de guanacos y comercialización ilegal de carne silvestre, con una red de distribución que alcanzaba distintas localidades de Chubut y Río Negro.

El procedimiento se desarrolló a mediados de octubre en un campo ubicado sobre la Ruta Provincial 23, a unos 200 kilómetros de Esquel, en cercanías de Gobernador Costa. Allí, los investigadores encontraron armas, herramientas de faena, elementos de embalaje y una enorme cantidad de osamentas distribuidas por el terreno.

La intervención fue solicitada por el procurador de Fiscalía Ismael Esteban Cerda, como parte de una investigación que había comenzado con procedimientos urbanos realizados el jueves en Esquel. Durante aquellos operativos se habían secuestrado productos cárnicos en mal estado y se habían inspeccionado cámaras frigoríficas.

Los nuevos hallazgos permitieron avanzar sobre la presunta estructura logística de la organización, que habría abastecido ilegalmente los mercados de Esquel, Trevelin y El Bolsón, utilizando distintos mecanismos de distribución y hasta publicaciones en redes sociales para ofrecer los productos.