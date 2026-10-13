Secuestraron casi media tonelada de carne de guanaco en un paraje de la Línea Sur rionegrina

Fue en un operativo de control realizado en cercanías de Valcheta. Por la cantidad hallada, estiman que pertenecían a unos 10 animales.

Cerca de 460 kilos de carne de guanaco secuestraron cerca de Valcheta. Presumen que esa cantidad corresponde a diez animales.

En un operativo de prevención y control, policías de la Brigada Rural San Antonio Oeste secuestraron alrededor de 460 kilogramos de carne de guanaco, correspondiente a unos diez animales.

El procedimiento se realizó el lunes alrededor de las 19:30 en inmediaciones del cruce de la Ruta Provincial 60 y el camino de acceso a Paja Alta , el paraje ubicado a unos 15 kilómetros al este de Valcheta , una zona de la provincia donde el consumo de estos animales es tradicional, sobre todo en las áreas rurales, aunque también en zonas pobladas, donde la oferta suele ser habitual.

Efectivos que se encontraban realizando tareas preventivas a bordo de un patrullero, interceptaron una camioneta Ford F-100 de color blanco, con caja negra, en la que se trasladaban tres hombres.

Carne en bolsas

Al inspeccionar el sector de carga del vehículo, el personal observó bolsas de arpillera y un bolsón que contenían carne de guanaco faenada, en una cantidad estimada de 460 kilogramos, informaron fuentes de la fuerza.

Ante el hallazgo, el rodado y sus ocupantes fueron trasladados a la Comisaría 15 de Valcheta, donde se realizaron las diligencias correspondientes y se dio intervención al fiscal de turno, Roberto Veratti.

Por disposición de la autoridad judicial, se ordenó el secuestro del vehículo, la intervención del Gabinete de Criminalística para la realización de las pericias sobre el rodado y la participación del área de Fauna provincial.

Como consecuencia, se iniciaron actuaciones por la presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421, de Conservación de la Fauna Silvestre. Asimismo, se dispuso la “desnaturalización” de la carne secuestrada, es decir su destrucción.

Las fuentes resaltaron que la Brigada Rural continúa desarrollando controles preventivos en rutas y caminos rurales de su jurisdicción, con el objetivo de “detectar irregularidades vinculadas al transporte y aprovechamiento de productos de origen animal, así como de contribuir a la protección de la fauna silvestre y al cumplimiento de la normativa vigente”.

Un hábito tradicional

La caza de animales silvestre para el consumo humano, especialmente de guanaco y jabalí, es una práctica tradicional que se observa comunmente en sectores rurales de la Línea Sur provincial, donde también es habitual que se capturen ejemplares sin contar con la habilitación correspondiente. Las autoridades realizan controles que prevenirlo, pero la amplitud del territorio hace difícil ese trabajo.

De todos modos cada tanto surgen secuestros y en cantidades importantes. Por ejemplo en junio pasado, personal de la Brigada Rural de Los Menucos inició actuaciones tras detectar una camioneta que transportaba restos de guanacos en cercanías de Maquinchao. El procedimiento se llevó a cabo el domingo por la noche, luego de que un transeúnte alertara sobre posibles detonaciones de arma de fuego en la zona de la Ruta Provincial Nº 5.

Una nueva ley de carnes fue aprobada en la Legislatura de Río Negro.

Durante un operativo de prevención sobre la Ruta Nacional Nº 23, los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que se trasladaban dos hombres y dos menores de edad. Al inspeccionar el vehículo, observaron en la caja restos de cuatro guanacos y constataron la presencia de dos armas de fuego debidamente registradas. El conductor reconoció haber realizado la caza de los animales en la zona.

La Fiscalía de turno de General Roca dispuso el inicio de un legajo de investigación y la imputación de los dos ocupantes mayores de edad por infracción a la normativa de conservación de fauna silvestre. Asimismo, la Brigada Rural de Los Menucos procedió al secuestro del vehículo, las armas, municiones y otros elementos de interés para la causa. Las diligencias periciales quedaron a cargo del personal de Criminalística y se prevé la intervención de un profesional veterinario para el análisis de los restos de los animales.