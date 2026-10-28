Dolor en el último adiós a un vecino "divino", el del famoso Renault 12 rojo que recorrió el país

De panadero al rubro asegurador, su gran pasión eran los fierros y "Rogelio" su gran orgullo. "De los corazones más buenos que he conocido".

Paco, un vecino querido por todos. En la otra imagen, Rogelio, su famoso Reanult 12 rojo con el que se lucía.

Cinco Saltos atraviesa horas de profundo dolor tras darle el último adiós a Francisco "Paco" Serer , un vecino entrañable, recordado por su calidez humana, su trayectoria profesional y, de manera muy especial, por su inseparable Renault 12 rojo tuneado al que bautizó cariñosamente como "Rogelio" .

A lo largo de su vida, Paco dejó una huella imborrable en diferentes ámbitos de la comunidad: fue bancario, panadero en la panadería Alaniz y, durante sus últimos años, referente en el rubro asegurador , donde cosechó incontables amistades gracias a su trato afable, su humildad y su eterna sonrisa.

Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse en las redes sociales, donde amigos, vecinos y exempleados compartieron sentidos mensajes para honrar su memoria.

Uno de los testimonios más conmovedores fue publicado por Nicolás López, quien trabajó junto a él durante más de dos décadas en la compañía de seguros:

"Esto fue y será PACO. Sencillez y humildad por sobre todo, una persona con todas las letras. Jamás le negaba el saludo a nadie, como así tampoco decía no. No me va a alcanzar la vida para agradecerte todo. Porque yo soy Nico desde el primer día que crucé la oficina. Iba a pagar el seguro de mi abuelo y escuché que estabas tomando gente, te pregunté, te dejé mi número. Eso fue un lunes, el martes me llamaste y el miércoles empecé a trabajar con vos hace más de 20 años. Me sentaste a tu lado y desde el día 1 me diste tu lugar, porque como siempre decías, acá no hay caciques. Es por eso que soy quien soy gracias a él.

Me resignaba y tenía la esperanza de volver juntos a la oficina, pero te me adelantaste. Te voy a necesitar tanto que todo va a ser diferente hoy sin vos. Volá alto, con luces y sonido, pero sé que me vas a seguir cuidando como siempre. Te quiero con el alma mi amigo, mi viejo, mi confidente. Jamás me voy a permitir olvidarte mi Jefecito. Este ser de luz me deja un vacío enorme. Nadie pero nadie como él se puso en mi lugar. Me enseñó tanto, me hizo quién soy hoy, a no caer, a no bajar los brazos ni la cabeza. Te prometo viejo que no te voy a fallar, pero te voy a necesitar tanto. Mi gran AMIGO (con todas las letras)".

El luto en el mundo motor y los recuerdos del pueblo

La pasión de Paco por los automóviles y sus recorridas a bordo de "Rogelio" lo convirtieron en un ícono de las exhibiciones y encuentros de autos en la región y en el país.

Desde la página Cultura Tuning también dedicaron palabras de despedida para quien supo ganarse el cariño del ambiente:

"Hoy la comunidad tuning está de luto. Se nos fue el gran Paco Tuning, apasionado de los autos como nadie desde hace 20 años compartiendo su entusiasmo, y sobre todo su amistad; que supo ganarse el respeto y afecto de distintas generaciones con su 'Rogelio' por todo el país. Una gran persona que voy a extrañar muchísimo. Mis respetos a la familia y amigos. Comparto este video para recordarlo con la alegría que nos tenía acostumbrados. ¡Que descanses en paz Francisco Serer!"

Vecinos de Cinco Saltos y ciudades vecinas sumaron sus condolencias y anécdotas, reflejando el afecto colectivo hacia su figura: "Cuánto lo lamento querido Paco. Compañero de trabajo del Banco. Buenísima persona. Mis condolencias a sus hijos y a su hermano Vicente, y demás familiares. Que Dios lo reciba en sus brazos", publicó Héctor.

Daniel, en tanto, comentó: "Lo recuerdo cuando me atendía en la panadería Alaniz, siempre con una sonrisa o algún chiste. Gran tipo. Abrazo a la familia". Por su parte, Mónica señaló: "Paquito querido, qué noticia más triste. Excelente persona, uno de los corazones más buenos que he conocido. Qué hermoso fue compartir trabajo y charlas eternas con vos. ¡QEPD! ¡Hasta siempre Pacuuu!".

Otro vecino destacó: "Q.E.P.D. Querido Paco, un hombre muy sencillo y afectuoso con su encanto que tenía ese tesoro que él llamaba 'Rogelio', su R12. En donde lo encontraba se detenía a saludar, así como lo hizo en Senillosa: yo feriando y él exhibiendo su R12. Le envío mi más sentido pésame a su familia y allegados, rogándole al altísimo una pronta y cristiana resignación. Abrazo fraternal de dolor y afecto a todos ellos."

Cinco Saltos despide con gratitud a un hombre bueno, un trabajador incansable y un amigo incondicional que dejó marcadas las calles de la ciudad con su ejemplo de vida y el rugir imborrable de su querido Renault 12.