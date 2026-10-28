Robaron una costosa camioneta y apareció abandonada dentro de una laguna

El rodado fue sustraído de una vivienda de Catriel. Horas después la encontraron en una colonia rural cercana. Iniciaron una investigación para encontrar a los ladrones.

Una camioneta una Toyota SW4 color Blanco fue robada entre la noche del lunes y la madrugada del martes de una vivienda de la ciudad de Catriel , mientras sus propietarios dormían.

En las últimas horas el rodado apareció abandonada en Colonia Ovejero , una pequeña población rural ubicada a unos 5 kilómetros al norte de la localidad petrolera rionegrina. Había quedado empantanada en una laguna que se había formado en una calle, producto de las ultimas intensas lluvias que se registraron en la región.

Se presume que los ladrones habían dejado la camioneta abandonada al no poder sacarla del barro y el agua. Vecinos de la colonia se comunicaron el martes alrededor de las 10 de la mañana con sus propietarios para alertarlos del hallazgo, dado que habían dado a difusión su búsqueda.

Cerca de las 12, personal del área de Criminalística de la Unidad Policial 9ª logró arribar al lugar para intervenir en las actuaciones correspondientes. El ingreso presentó dificultades debido a la importante acumulación de agua y al estado de los caminos, informó el sitio catriel25noticias.com. También fueron complicadas las maniobras para poder retirarla, dado el complejo estado de los caminos.

La investigación sigue abierta

La pesquisa ahora está orientada a determinar cómo se produjo el robo de la camioneta y atrapar a sus autores. En esa labor la policía, con el acompañamiento de los damnificados trabajaban, ya desde antes de encontrarla, en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad de propiedades vecinas. Buscan determinar cómo lograron ponerla en marcha, dado que cuenta con modernas medidas de seguridad. Hasta el momento no hay precisiones al respecto. Los peritajes realizados en el rodado, en busca de rastros y otros indicios, será clave para dar con el o los ladrones.